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ЦИК сообщила об отмене результатов выборов на четырех участках

Итоги голосования полностью отменены на четырех участках в Краснодарском крае, Липецкой и Ростовской областях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Недействительными часть бюллетеней признали на 40 избирательных участках
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В трех российских регионах полностью отменены итоги голосования на четырех участках. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Итоги голосования полностью отменили на участке № 2059 в Краснодарском крае, на участке № 289 в Ростовской области и на двух участках в Липецкой области — № 2331 и № 2332.

«Суть причин отмены сводится к исключению сомнений в достоверности волеизъявления избирателей», — указано в сообщении.

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В Краснодарском крае в сентябре выбирали губернатора. С результатом 63,05% победил Вениамин Кондратьев. В Липецкой области проходили выборы в городской совет депутатов, в Ростовской области — также губернаторские. Последние выиграл действующий глава региона Василий Голубев. Он набрал 68,91% голосов.

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Часть бюллетеней была признана недействительной на 40 избирательных участках в 21 регионе, также сообщила Памфилова, передает ТАСС. Это произошло на семи участках в Белгородской области, шести — в Новосибирской области, четырех — в Коми, двух — в Татарстане, Красноярском крае, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях и на одном — в Марий Эл, Краснодарском крае, Астраханской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Курганской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской областях.

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С 11 по 13 сентября в 83 российских регионах прошли выборы разного уровня. В 18 субъектах жители выбирали губернаторов, в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах глав регионов утвердили парламенты. В Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях прошли довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний.

Авторы
Виктория Полякова, Дада Линделл
Элла Памфилова ЦИК
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