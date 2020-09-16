ЦИК сообщила об отмене результатов выборов на четырех участках

Итоги голосования полностью отменены на четырех участках в Краснодарском крае, Липецкой и Ростовской областях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Недействительными часть бюллетеней признали на 40 избирательных участках

Элла Памфилова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В трех российских регионах полностью отменены итоги голосования на четырех участках. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Итоги голосования полностью отменили на участке № 2059 в Краснодарском крае, на участке № 289 в Ростовской области и на двух участках в Липецкой области — № 2331 и № 2332.

«Суть причин отмены сводится к исключению сомнений в достоверности волеизъявления избирателей», — указано в сообщении.

Video

В Краснодарском крае в сентябре выбирали губернатора. С результатом 63,05% победил Вениамин Кондратьев. В Липецкой области проходили выборы в городской совет депутатов, в Ростовской области — также губернаторские. Последние выиграл действующий глава региона Василий Голубев. Он набрал 68,91% голосов.