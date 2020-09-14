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День выборов ,  
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Кондратьев победил на выборах губернатора Краснодарского края

Вениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

По итогам обработки 100% протоколов на выборах на пост главы региона побеждает действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Об этом сообщили во время заседания ЦИК России, передает корреспондент РБК.

По итогам обработки 99,12% протоколов Кондратьев набирает 83,09% голосов, следует из данных региональной избирательной комиссии. В выборах приняли участие 68,69% избирателей.

На втором месте — Александр Сафронов от КПРФ (8,14% голосов), на третьем — Иван Тутушкин от ЛДПР (4,34% голосов).

На выборах губернатора Ленинградской области, согласно окончательным итогам выборов в регионе, победу также одержал действующий глава региона Александр Дрозденко, сообщает РБК Петербург.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по официальным данным, за него проголосовали 83,61% избирателей. Явка на выборах составила 51,52% (701 167 человек).

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На предыдущих выборах в 2015 году Кондратьев набрал 83,64% голосов при явке избирателей 46,04%. В конце мая этого года президент России Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру Кондратьева, если тот будет баллотироваться на следующий срок. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу остается за жителями края.

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В Единый день голосования 13 сентября этого года прямые выборы глав регионов прошли в 18 субъектах, еще в двух — ХМАО и НАО — губернаторы были избраны заксобраниями. Переизбрались все действующие губернаторы, которые баллотировались на очередные сроки, и врио, которые избирались на первый срок. Причем они все победили в первом туре.

13 из 18 губернаторов, по предварительным данным, набрали свыше 70% голосов, а семеро из них — более 80%. Самый высокий результат (85,72%) показал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который баллотировался на первый срок.

Теги: Краснодарский край, выборы, губернатор, Вениамин Кондратьев
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