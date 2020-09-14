Кондратьев победил на выборах губернатора Краснодарского края

Вениамин Кондратьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

По итогам обработки 100% протоколов на выборах на пост главы региона побеждает действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Об этом сообщили во время заседания ЦИК России, передает корреспондент РБК.

По итогам обработки 99,12% протоколов Кондратьев набирает 83,09% голосов, следует из данных региональной избирательной комиссии. В выборах приняли участие 68,69% избирателей.

На втором месте — Александр Сафронов от КПРФ (8,14% голосов), на третьем — Иван Тутушкин от ЛДПР (4,34% голосов).

На выборах губернатора Ленинградской области, согласно окончательным итогам выборов в регионе, победу также одержал действующий глава региона Александр Дрозденко, сообщает РБК Петербург.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по официальным данным, за него проголосовали 83,61% избирателей. Явка на выборах составила 51,52% (701 167 человек).