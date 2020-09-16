В России за сутки выявили максимум зараженных COVID-19 с 26 июля

Больше всего их в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ростовской и Нижегородской областях. Всего в стране заболели 1,079 млн человек

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В России за последние сутки медики зарегистрировали 5 670 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Показатель обновил максимум с 26 июля — тогда зафиксировали 5 765 новых инфицированных. Всего с начала распространения коронавируса в стране заболели 1,079 млн человек.

По приросту новых носителей COVID-19 лидируют следующие регионы: