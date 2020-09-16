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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили максимум зараженных COVID-19 с 26 июля

Больше всего их в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ростовской и Нижегородской областях. Всего в стране заболели 1,079 млн человек
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В России за последние сутки медики зарегистрировали 5 670 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Показатель обновил максимум с 26 июля — тогда зафиксировали 5 765 новых инфицированных. Всего с начала распространения коронавируса в стране заболели 1,079 млн человек.

По приросту новых носителей COVID-19 лидируют следующие регионы:

  • Москва (750),
  • Санкт-Петербург (207),
  • Московская область (173),
  • Ростовская область (167),
  • Нижегородская область (165).

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Больше сотни зараженных за 24 часа также выявили в Свердловской, Воронежской, Саратовской, Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Кемеровской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

Умерли за последние сутки 132 человека, всего число летальных исходов от коронавируса достигло 18 917.

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Днем ранее власти сообщали о суточном приросте в 5 529 человек. Таким образом, новые заболевания в России второй день подряд обновляют более чем полуторамесячный максимум.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Владимир Путин заявил 15 сентября, что Россия эффективно справляется со сдерживанием эпидемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что по показателю заболеваемости на 100 тыс. населения страна находится на 40-м месте в мире.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую обстановку в России стабильной. «Темп прироста составляет не более 0,5%. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы», — заявила главный санитарный врач.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, Россия, эпидемия
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