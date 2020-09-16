В России за сутки выявили максимум зараженных COVID-19 с 26 июля

Больше сотни зараженных за 24 часа также выявили в Свердловской, Воронежской, Саратовской, Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Кемеровской областях, Красноярском и Ставропольском краях.
Умерли за последние сутки 132 человека, всего число летальных исходов от коронавируса достигло 18 917.
Днем ранее власти сообщали о суточном приросте в 5 529 человек. Таким образом, новые заболевания в России второй день подряд обновляют более чем полуторамесячный максимум.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Владимир Путин заявил 15 сентября, что Россия эффективно справляется со сдерживанием эпидемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что по показателю заболеваемости на 100 тыс. населения страна находится на 40-м месте в мире.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую обстановку в России стабильной. «Темп прироста составляет не более 0,5%. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы», — заявила главный санитарный врач.
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом