NYT узнала о проверке мер защиты экс-шпионов из России после Солсбери

После отравления Скрипалей американские спецслужбы проверили меры защиты, которые применяются в США к перебежчикам из России. «Российские разведчики могут делать в Штатах то же, что и в Британии», — допускают в Вашингтоне

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Сотрудники американской разведки после отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии занялись переоценкой потенциальной опасности, с которой могут столкнуться живущие в США экс-разведчики из России. Об этом со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников американской разведки сообщает газета The New York Times (NYT).

В последние несколько лет «московские спецслужбы», как указали собеседники издания, выслеживали нескольких россиян, которые тайно работали в качестве информаторов Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Впоследствии эти люди, знают источники NYT, в рамках секретной программы по защите экс-разведчиков были переселены в США.

Теперь же в связи с инцидентом в Солсбери американская контрразведка провела «масштабный пересмотр» мер охраны всех находящихся в настоящее время в Штатах экс-разведчиков из России. Сотрудники спецслужб проверили применяемые к ним меры безопасности​, а также оценили, насколько легко найти российских перебежчиков через социальные сети, родственников или другие источники.

«Нельзя сбрасывать со счетов возможность, что они [российские спецслужбы] делают то же самое [что и в Великобритании] здесь, особенно в свете «дела Скрипаля» и того, что они [россияне] вмешивались в [президентские] выборы 2016 года [в США]», — отметил в беседе с NYT бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Фрэнк Монтойя-младший.

Представитель ЦРУ комментировать газете эти данные отказался. В рамках программы переселения соответствующий центр ЦРУ, как указывает NYT, отвечает более чем за 100 бывших агентов. Этим людям, по информации издания, предоставляют американское гражданство и в большинстве случаев спрашивают, где они хотели бы жить. Многие бывшие разведчики, как рассказал газете старший офицер ЦРУ, предпочитают Флориду.​ Именно там, по данным собеседников The New York Times, живет по меньшей мере один из российских перебежчиков, за жизнь которого после отравления Скрипаля обеспокоились американские спецслужбы.​

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке в британском Солсбери в начале марта. Спустя несколько дней после этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что, по имеющимся у нее данным, оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как сделала вывод британский политик, к инциденту, «с большей долей вероятности», была причастна Россия. В Москве эти обвинения неоднократно отрицали.​

В начале сентября полиция Великобритании объявила об обнаружении двух подозреваемых в отравлении Скрипалей. Ими, по ее данным, оказались два гражданина России — Руслан Боширов и Алексей Петров. В Лондоне их назвали сотрудниками российской разведки. Президент России Владимир Путин, комментируя впоследствии эту информацию, заявил, что, по его данным, в действиях Боширова и Петрова не было «ничего особенного и криминального». Сами они, появившись затем в эфире телеканала Russia Today, назвали себя туристами. Целью своего визита в Солсбери мужчины назвали посещение расположенного в городе готического собора Девы Марии.