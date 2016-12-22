NYT узнала о проверке мер защиты экс-шпионов из России после Солсбери

Сотрудники американской разведки после отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии занялись переоценкой потенциальной опасности, с которой могут столкнуться живущие в США экс-разведчики из России. Об этом со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников американской разведки сообщает газета The New York Times (NYT).
В последние несколько лет «московские спецслужбы», как указали собеседники издания, выслеживали нескольких россиян, которые тайно работали в качестве информаторов Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Впоследствии эти люди, знают источники NYT, в рамках секретной программы по защите экс-разведчиков были переселены в США.
Теперь же в связи с инцидентом в Солсбери американская контрразведка провела «масштабный пересмотр» мер охраны всех находящихся в настоящее время в Штатах экс-разведчиков из России. Сотрудники спецслужб проверили применяемые к ним меры безопасности, а также оценили, насколько легко найти российских перебежчиков через социальные сети, родственников или другие источники.
«Нельзя сбрасывать со счетов возможность, что они [российские спецслужбы] делают то же самое [что и в Великобритании] здесь, особенно в свете «дела Скрипаля» и того, что они [россияне] вмешивались в [президентские] выборы 2016 года [в США]», — отметил в беседе с NYT бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Фрэнк Монтойя-младший.
Представитель ЦРУ комментировать газете эти данные отказался. В рамках программы переселения соответствующий центр ЦРУ, как указывает NYT, отвечает более чем за 100 бывших агентов. Этим людям, по информации издания, предоставляют американское гражданство и в большинстве случаев спрашивают, где они хотели бы жить. Многие бывшие разведчики, как рассказал газете старший офицер ЦРУ, предпочитают Флориду. Именно там, по данным собеседников The New York Times, живет по меньшей мере один из российских перебежчиков, за жизнь которого после отравления Скрипаля обеспокоились американские спецслужбы.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке в британском Солсбери в начале марта. Спустя несколько дней после этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что, по имеющимся у нее данным, оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как сделала вывод британский политик, к инциденту, «с большей долей вероятности», была причастна Россия. В Москве эти обвинения неоднократно отрицали.
В начале сентября полиция Великобритании объявила об обнаружении двух подозреваемых в отравлении Скрипалей. Ими, по ее данным, оказались два гражданина России — Руслан Боширов и Алексей Петров. В Лондоне их назвали сотрудниками российской разведки. Президент России Владимир Путин, комментируя впоследствии эту информацию, заявил, что, по его данным, в действиях Боширова и Петрова не было «ничего особенного и криминального». Сами они, появившись затем в эфире телеканала Russia Today, назвали себя туристами. Целью своего визита в Солсбери мужчины назвали посещение расположенного в городе готического собора Девы Марии.