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ТАСС сообщил об арестованном кавалере трех орденов по делу комбрига ВДВ

ТАСС: по делу комбрига ВДВ Городилова арестовали подполковника Фролова
Полковнику Городилову и его подчиненному подполковнику Фролову инкриминируют мошенничество на сумму не менее 1 млн руб., сообщает ТАСС. Городилов отрицает свою вину. Он был арестован в июне

По делу командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова арестован его бывший подчиненный, кавалер трех орденов Мужества подполковник Константин Фролов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество организованной группой в особо крупном размере), уточнил собеседник агентства. По его словам, Фролова задержали в Санкт-Петербурге, после чего этапировали в Москву, где он был заключен под стражу.

Суд арестовал командира бригады ВДВ по делу о мошенничестве
Политика
Артем Городилов

В июле 235-й гарнизонный военный суд отправил комбрига под арест по делу о мошенничестве. Городилову и Фролову инкриминируют мошенничество на сумму не менее 1 млн руб., сообщает ТАСС. Городилов отрицает свою вину.

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Елена Чернышова
мошенничество командир ВДВ арест
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