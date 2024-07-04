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Суд арестовал командира бригады ВДВ по делу о мошенничестве

Военный суд арестовал командира бригады ВДВ Городилова по делу о мошенничестве
Полковник Городилов подозревается в мошенничестве в крупном размере, но детали дела остаются неизвестными. Он участвовал в боях в Киевской области и попал под санкции США
Артем Городилов
Артем Городилов (Фото: pskovgorod.ru)

Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артем Городилов арестован на два месяца. Он проходит подозреваемым по делу о крупном мошенничестве. Решение принял 235-й гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

Городилов пробудет под стражей как минимум до 19 августа. Суд заседал в закрытом режиме.

По статье об особо крупном мошенничестве ему грозит до десяти лет заключения.

Фабула дела, по которому проходит Городилов, неизвестна.

В апреле 2022 года сообщалось, что за бои в Киевской области Городилову указом министра обороны было досрочно присвоено воинское звание «гвардии полковник». Позже он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ.

В мае этого года в телевизионных сюжетах его называли командиром 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Уссурийске.

24 февраля 2023 года он попал под санкции США: полковнику запрещен въезд в страну.

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