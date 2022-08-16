Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России

Росавиация: запрет на полеты в 11 аэропортов на юге продлен до 23 августа

Аэропорты на юге России не работают с конца февраля. Новые ограничения будут действовать до 23 августа

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Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России, сообщил РБК представитель ведомства.



Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Полеты туда ограничены до 23 августа.





Регулятор ввел ограничения 24 февраля, после начала российской военной операции на Украине. С тех пор их неоднократно продлевали, последний раз это делали 9 августа. Авиакомпаниям рекомендовали летать через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Правительство выделило закрытым аэропортам 3 млрд руб. на компенсацию операционных расходов.

В связи с ограничениями на полеты в РЖД ввели дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличили количество мест в поездах. Министерство транспорта создало временный хаб на базе аэропорта Сочи — единственного работающего аэропорта во всем Краснодарском крае.

Власти регионов, бюджет которых в значительной степени зависит от туризма, жаловались, что ограничения серьезно ударили по этой отрасли. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов называл республику наиболее пострадавшим регионом с точки зрения туризма. В конце июля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в разговоре с РБК оценил среднюю загрузку отелей полуострова в 60%.