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Фонд «Дом Роналда Макдональда» сменил название в России

«Фонд Роналда Макдональда» сменил в России название на «Семья вместе»
Новым названием фонда «Дом Роналда Макдоналда» стало «Семья вместе», его учредителями выступили компании бренда «Вкусно — и точка», нового владельца сети ресторанов «Макдональдс». Фонд работает в России почти 30 лет
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» переименован в «Семья вместе», учредителями выступили работающие под брендом «Вкусно — и точка» компании, сказано на странице организации во «ВКонтакте».

«За прошедшие годы число подопечных фонда превысило 250 000 человек. В наших планах развивать проекты Фонда в других регионах в сотрудничестве с крупными детскими медицинскими центрами», — рассказала гендиректор фонда Екатерина Мыслицкая.

Учредителями фонда стали компании «Система ПБО», «ДВРП», «ГИД» и «СПП».

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В начале марта «Макдональдс» решил закрыть все 850 российских ресторанов, в компании при этом заверяли, что работе «Дома Роналда Макдональда» ничего не угрожает и фонд продолжит свою деятельность. К середине мая «Макдональдс» начал поиск покупателя на российские активы, им позднее стал один из франчази Александр Говор. «По условиям сделки, господин Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом», — говорилось в сообщении. Новым названием сети ресторанов в России стало «Вкусно — и точка».

В конце мая Мыслицкая сообщила, что фонд также будет переименован. «Мы не можем предыдущую торговую марку использовать на 100 процентов. Но что-то на основе нее будет сделано», — рассказала она. Мыслицкая отметила, что фонд лишится прежнего логотипа и узнаваемого символа — клоуна Макдональда, однако миссия организации не поменяется.

Фонд зарегистрирован в России около 27 лет назад — в 1995 году. Крупнейшим проектом организации является семейная гостиница в Казани и «Семейные комнаты» при детских больницах в семи российских городах. «Эксперты Фонда продолжают вести программу вебинаров по адаптивной физической культуре, обучая специалистов по работе с детьми с ОВЗ и родителей особенных детей во всех 85 регионах Российской Федерации», — сказано на странице фонда.

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