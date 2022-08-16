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Британия первой в мире одобрила вакцину от омикрон-штамма

Великобритания первой в мире одобрила вакцину, адаптированную к омикрон-штамму COVID-19
Moderna получила одобрение от Британии по поставкам новой бивалентной вакцины, которая восьмикратно увеличивает число вируснейтрализующих омикрон-антител. Медучреждения получат препарат до конца августа
Moderna MRNA $176,8 +3,36% Купить
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Великобритании одобрили бустерную дозу вакцины от компании Moderna, адаптированную под два штамма коронавируса — оригинальный уханьский и «омикрон», ее начнут применять при вакцинации совершеннолетних. Такое решение приняло Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), сообщает правительство королевства.

«Вирус SARS-CoV-2 постоянно развивается, для обхода иммунитета, поддерживаемого вакцинами. Новая бивалентная вакцина представляет собой следующий шаг в разработке препаратов для борьбы с вирусом, поскольку она способна вызывать более широкий иммунный ответ, чем оригинальная вакцина», — рассказал председатель Комиссии по лекарственным средствам для человека Мунир Пирмохамед.

Бивалентная вакцина также вызывает хороший иммунный ответ против подвариантов «омикрон-штамма» ВА.4 и ВА.5, сказано в результатах исследования.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Одна половина новой вакцины (25 мкг) нацелена на исходный штамм коронавируса, вторая (25 мкг) — на «омикрон». Согласно результатам исследований, побочные эффекты после применения бивалентной вакцины были такими же, как в случае и с оригинальной бустерной дозы Moderna. Они отличались легкостью и проходили без медицинского вмешательства, не вызывая серьезных последствий для здоровья, сказано на сайте британского правительства.

Клинические исследования показали, что адаптированный бустер, при условии предварительной вакцинации тремя дозами оригинальной вакцины от COVID-19, вызывает восьмикратное увеличении числа антител против «омикрона», пишет Financial Times. Бивалентный бустер позволил получить во время исследований в 1,75 раз больше антител, чем у людей, которые в четвертый раз привились уже существующей вакциной.

Первые поставки бивалентной дозы вакцины поступят в медучреждения Великобритании до конца августа, планируют в Moderna. В компании пояснили, что производство началось за несколько месяцев до получения разрешения от регулятора. Moderna отметила, что необходимые для одобрения препарата данные были также предоставлены регуляторам Евросоюза, Канады и Австралии, однако MHRA приняла решение быстрее остальных.

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Другая фармацевтическая компания, Pfizer, планирует начать поставки препарата, адаптированного к вариантам BA.4 и BA.5 «омикрона», к октябрю этого года. Компания начала производство вакцины от варианта BA.1 омикрон-штамма еще весной, однако европейский и американский регуляторы все еще не выдали на нее лицензию.

Распространение новых штаммов «омикрона» грозит ростом заболеваемости в России, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Он при этом отметила, что они не приводят к увеличению тяжело больных пациентов. В Центре им. Н.Ф. Гамалеи создали платформу против трех новых видов «омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5), рассказал директор Александр Гинцбург, указав на трудности с ее внедрением.

«Теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут пять-шесть месяцев. Но за это время появится новый штамм», — предупредил академик.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
вакцинация от COVID-19 омикрон-штамм Великобритания Moderna
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