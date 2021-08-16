Путин присвоил воевавшему в Сирии главкому ВКС звание генерала армии

С октября 2017 года генерал-полковник Суровикин командует Воздушно-космическими силами; до этого возглавлял группировку российских войск в Сирии, за что получил звание Героя России

Сергей Суровкин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии Герою России генерал-полковнику Сергею Суровикину. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу», — говорится в указе. Генерал-полковником он стал в декабре 2013 года.

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. М.В.Фрунзе, Военную академию им. М.В.Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. На военной службе с 1983 года.

Генерал прошел путь от командир мотострелкового взвода до командующего войсками Восточного военного округа и затем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, которые возглавляет с 31 октября 2017 года.