Путин вручил звезды Героя России участникам операции в Сирии

По словам президента, Россия «внесла главный, решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации»

Фото: администрация Президента России

Президент России Владимир Путин вручил награды военным, отличившимся в ходе операции в Сирии. Трансляцию церемонии ведет телеканал «Россия 24».

«Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации», — заявил Путин. По его словам, боевики стремились превратить Сирию и сопредельные государства в плацдарм для глобальной агрессии против России.

«Победив в Сирии, пополнив свои ряды новыми рекрутами, получив доступ к деньгам и нефтяным ресурсам, к современному вооружению, террористы, безусловно, с новыми возросшими силами продолжили бы свое глобальное наступление», — подчеркнул президент.

Шесть офицеров, в том числе главнокомандующий ВКС, генерал-полковник Сергей Суровикин, получили звезды Героя Российской Федерации.

Подполковник Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин удостоены ордена Святого Георгия IV степени.

Полковник Артур Люфт и майор Максим Маколкин награждены орденом Мужества.

11 декабря Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии. Там был отдан приказ о выводе основной части российского воинского контингента. В Сирии продолжат действовать два российских военных объекта — Хмеймим и Тартус.

Российские ВКС начали участвовать в Сирии в сентябре 2015 года. К боевым действиям были привлечены авиагруппа, морская пехота, спецназ, мотострелковые войска, ракетные войска и сухопутная артиллерия, войска ПВО, инженерные войска, ВМФ, военная полиция. Кроме того, применялись беспилотные летательные аппараты.

25 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что создание военных баз за рубежом не является для России самоцелью. Ранее о том, что Россия не нуждается в «бесконечном числе баз» за рубежом, говорил Путин.