Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 64,83 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 71,15 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
В Кургане потушили пожар в промзоне Общество, 05:53 «Коламбус» одержал победу над «Баффало» в матче НХЛ Спорт, 05:35 В Киеве обвинили Россию в попытке сорвать саммит в «нормандском формате» Политика, 05:29 «Сент-Луис» обыграл «Торонто» в матче НХЛ Спорт, 05:20 Волкер ушел с поста исполнительного директора института имени Маккейна Политика, 05:08 Главком ВКС дал указание убрать цветы и картины из кабинетов командиров Общество, 05:00 Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Общество, 04:51 Прокуратура Тульской области выявила виновных в массовой гибели пчел Общество, 04:28 СМИ узнали детали исков столичного управления МВД к оппозиционерам Политика, 04:20 Суд отправил на принудительное лечение мать брошенной в квартире девочки Общество, 04:04 В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas Общество, 03:46 Депутат Госдумы Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву Политика, 03:31 В торговом центре в Баку произошел пожар Общество, 03:12 Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто РБК и Subaru, 03:04
Общество ,  
0 
Главком ВКС дал указание убрать цветы и картины из кабинетов командиров
В кабинетах командиров соединений, воинских частей и подразделений ВКС не должно быть картин, цветов, а также календарей и документов не в рамках на стенах. Такое указание дал главком ВКС «в целях организации работы командиров»
Сергей Суровикин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин дал устное указание командирам соединений, воинских частей и подразделений убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари.

Помимо этого, в кабинетах командиров не должно быть цветов и картин. Соответствующая телеграмма была разослана 20 сентября командирам воинских частей ВКС с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в Минобороны. Как указано в телеграмме, это необходимо «в целях организации работы командиров».

«В соответствии с устными указаниями главнокомандующего ВКС и в целях организации работы командиров (начальников штабов) соединений, воинских частей и подразделений… командирам (начальникам штабов) соединений, воинских частей и подразделений из кабинетов убрать: цветы, календари со стен, картины, со стен документы, находящиеся не в рамках», — говорится в разосланном по воинским частям сообщении.

При этом в кабинетах «для организации непрерывной работы и решения внезапно возникающих задач» должны быть три папки формата А-3 и А-4, две пачки цветных и простых карандашей, две пачки цветных гелевых ручек и тонких фломастеров, а также пачка бумаги А-4, листы А-3, две офицерские линейки, два ластика и пачка стикеров.

РБК направил запрос в Минобороны.

Генерал-полковник Сергей Суровикин был назначен главкомом ВКС в ноябре 2017 года. Ранее он возглавлял российскую группировку войск в Сирии. Суровикин стал первым в истории России и СССР общевойсковым командиром, возглавившим ВКС (ВВС). Он окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, академию им. Фрунзе и академию Генштаба. Служил в Афганистане, Таджикистане, Чечне. С октября 2013 года — командующий войсками Восточного военного округа, с марта 2017 года возглавлял российскую группировку войск в Сирии.

Очевидно, это распоряжение — попытка привести внешний вид помещений к единообразию в соответствии с личными представлениями, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

«Есть древняя армейская поговорка: пусть будет безобразно, но однообразно. Такие указания в принципе не редкость и не выходят за пределы полномочий. Например, министр обороны Дмитрий Устинов требовал покрасить все казармы в желтый цвет, и покрасили же», — напомнил Мураховский.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Минобороны, ВКС РФ, цветы, Сергей Суровикин, ВКС
Материалы по теме
Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников
Общество
Частно-государственный «Патриот»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter