Главком ВКС дал указание убрать цветы и картины из кабинетов командиров

В кабинетах командиров соединений, воинских частей и подразделений ВКС не должно быть картин, цветов, а также календарей и документов не в рамках на стенах. Такое указание дал главком ВКС «в целях организации работы командиров»

Сергей Суровикин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин дал устное указание командирам соединений, воинских частей и подразделений убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари.

Помимо этого, в кабинетах командиров не должно быть цветов и картин. Соответствующая телеграмма была разослана 20 сентября командирам воинских частей ВКС с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в Минобороны. Как указано в телеграмме, это необходимо «в целях организации работы командиров».

«В соответствии с устными указаниями главнокомандующего ВКС и в целях организации работы командиров (начальников штабов) соединений, воинских частей и подразделений… командирам (начальникам штабов) соединений, воинских частей и подразделений из кабинетов убрать: цветы, календари со стен, картины, со стен документы, находящиеся не в рамках», — говорится в разосланном по воинским частям сообщении.

При этом в кабинетах «для организации непрерывной работы и решения внезапно возникающих задач» должны быть три папки формата А-3 и А-4, две пачки цветных и простых карандашей, две пачки цветных гелевых ручек и тонких фломастеров, а также пачка бумаги А-4, листы А-3, две офицерские линейки, два ластика и пачка стикеров.

РБК направил запрос в Минобороны.