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Главком ВКС назвал недопустимым приказ о запрете цветов в кабинетах
Главком ВКС Сергей Суровикин назвал появление телеграммы с правилами обустройства кабинетов недопустимой инициативой одного из офицеров. С ним «провели воспитательную беседу»
Сергей Суровикин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин передал РБК через адвоката, что не давал указаний о запрете цветов в кабинетах офицеров. Накануне РБК писал, что в подразделения ВКС поступил приказ командирам воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари, а также картины и цветы. В документе ссылались на устное указание генерал-полковника Суровикина.

Общество
Главком ВКС дал указание убрать цветы и картины из кабинетов командиров

«Телеграмма, которая описана в статье, действительно была. Ее
направил замначальника штаба транспортной авиации Раиль Басыров, действуя, как он полагал, из побуждений улучшить условия службы военнослужащих», — говорится в комментарии Суровикина РБК.

По словам генерал-полковника, Басырову по должности «не положено издавать такого рода документы и тем более транслировать в войска фантазии о правильном устройстве мест службы». Суровикин сообщил также, что с замначальника штаба транспортной авиации проведена «воспитательная беседа о недопустимости подобных инициатив». Он подчеркнул, что организация мест служб в армии регулируется армейской директивой и отдельных правил для ВКС нет.

Телеграмма о цветах и календарях поступила в подразделения ВКС 20 сентября. В ней также говорилось, что «для организации непрерывной работы и решения внезапно возникающих задач» в кабинетах должны быть три папки формата А-3 и А-4, две пачки цветных и простых карандашей, две пачки цветных гелевых ручек и тонких фломастеров, а также пачка бумаги А-4, листы А-3, две офицерские линейки, два ластика и пачка стикеров.

Авторы: Инна Сидоркова, Кирилл Сироткин
Теги: армия, Сергей Суровикин, ВКС
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