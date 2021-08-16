Экс-глава Минобрнауки назвал невозможные для обучения онлайн профессии

Большую часть учебного времени в МФТИ занимает работа в лабораториях, ее нельзя провести онлайн, рассказал РБК ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Он считает, что невозможно также обучить онлайн медиков, инженеров и ученых

Дмитрий Ливанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Программа Физтеха не может быть освоена в удаленном режиме, поэтому новый учебный год начнется в очной форме, заявил в интервью телеканалу РБК экс-глава Министерства науки и высшего образования, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Он также добавил, что есть целый ряд специальностей, которые невозможно изучить онлайн.

«У нас большую часть учебного времени занимает работа в лабораториях, семинарские занятия, научная работа. Ясно, что она в режиме онлайн осуществлена быть не может. Поэтому мы используем модель смешанного обучения: мы даем возможность студентам учиться онлайн, это лекции, а другие формы занятий будут происходить в новом учебном году очно», — рассказал Ливанов, добавив, что вуз тем не менее будет обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию и рекомендации медицинских служб.

По его словам, есть и другие сложные профессии, обучение которым затруднительно через дистанционку: медицина, инженерная, научная и творческая деятельность. Это те области, где важен личный контакт студента и его наставника, который невозможно осуществить через дистант, считает Ливанов. «Я думаю, никто из нас не захочет лечиться у врача, который онлайн получил информацию о том, как устроен человек, его анатомия, какие нужно делать медицинские манипуляции и т.д.», — отметил он.

Ранее представители 11 крупнейших российских вузов, в их числе НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МИСиС и другие, сообщили РБК, что начнут новый учебный год в смешанном формате. Очно обучение начнется в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ), Сибирском федеральном университете (СФУ). Ректоры МГИМО и МГУ также сообщали, что будут очно обучать студентов.