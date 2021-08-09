В Минобрнауки назвали недопустимыми ограничения для непривитых студентов

Ранее Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых учащихся на дистанционку и не заселять их в общежития. Теперь ведомство собирается дополнительно обсудить вопрос со студентами, преподавателями и экспертами

Валерий Фальков (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Студенты российских вузов должны иметь одинаковый доступ к образованию независимо от того, привились они от коронавируса или нет. Об этом говорится в сообщении Минобрнауки, поступившем в РБК.

«Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки», — заявил министр науки и образования Валерий Фальков.

Ранее Минобрнауки рекомендовало перевести на дистанционку невакцинированных от COVID-19 студентов вузов и университетов и не заселять их в общежития. При необходимости очной явки таких учащихся на занятия учебным заведениям посоветовали разработать особые правила посещения. Ведомство также рекомендовало вузам организовать вакцинацию от COVID-19 иностранных студентов за счет доходов самих институтов и университетов.

Как отметило Минобрнауки, рекомендации министерства предусматривают «различные варианты решений» в зависимости от условий и эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе и организации. Там добавили, что в связи с тем, что отдельные положения рекомендаций «получили неоднозначную трактовку», Минобрнауки организует их дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками, в том числе со студентами, преподавателями и ректорами.