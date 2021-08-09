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Пандемия коронавируса ,  
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В Минобрнауки назвали недопустимыми ограничения для непривитых студентов

Ранее Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых учащихся на дистанционку и не заселять их в общежития. Теперь ведомство собирается дополнительно обсудить вопрос со студентами, преподавателями и экспертами
Валерий Фальков
Валерий Фальков (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Студенты российских вузов должны иметь одинаковый доступ к образованию независимо от того, привились они от коронавируса или нет. Об этом говорится в сообщении Минобрнауки, поступившем в РБК.

«Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки», — заявил министр науки и образования Валерий Фальков.

Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее Минобрнауки рекомендовало перевести на дистанционку невакцинированных от COVID-19 студентов вузов и университетов и не заселять их в общежития. При необходимости очной явки таких учащихся на занятия учебным заведениям посоветовали разработать особые правила посещения. Ведомство также рекомендовало вузам организовать вакцинацию от COVID-19 иностранных студентов за счет доходов самих институтов и университетов.

Как отметило Минобрнауки, рекомендации министерства предусматривают «различные варианты решений» в зависимости от условий и эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе и организации. Там добавили, что в связи с тем, что отдельные положения рекомендаций «получили неоднозначную трактовку», Минобрнауки организует их дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками, в том числе со студентами, преподавателями и ректорами.

В июле Минобрнауки признало за вузами право не допускать до работы сотрудников, которые не привились от коронавируса. Министерство указало, что университеты несут ответственность как за жизнь и здоровье учащихся при освоении ими образовательной программы, так и за жизнь и здоровье своих сотрудников.

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Совет ректоров вузов Москвы и Московской области 17 июня рекомендовал столичным вузам начать новый учебный год в гибридном формате — пускать на очные занятия только тех студентов, кто привился от коронавируса либо у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Авторы
Анна Громова Анна Громова, Егор Губернаторов
коронавирус Минобрнауки студенты вакцинация
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Ректоры вузов Москвы предложили пускать на занятия только привившихся
Общество
Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов
Общество
Минобрнауки признало за вузами право не пускать на работу непривитых
Общество
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