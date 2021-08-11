Вузы, COVID и 1 сентября: как попасть на лекции, в общежития и на кафедры
Высказывания представителей российской власти по поводу того, как в высшей школе стартует новый учебный год, противоречивы. Если год назад речь шла о том, что большинство (92%) российских вузов начнут очное обучение 1 сентября, то сейчас звучат более осторожные мнения.
В частности, глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в конце июня заявил, что все вузы России начнут обучение студентов 1 сентября, но в каком формате это произойдет — вопрос открытый, решение должно приниматься с учетом эпидемиологической обстановки и мнений специалистов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что обучение по всей стране начнется в очной форме без ограничений.
Однако российские вузы автономны в своей образовательной, административной и финансово-экономической деятельности, поэтому решение о формате обучения они принимают самостоятельно. РБК опросил представителей крупнейших российских вузов из топ-20 ежегодного рейтинга RAEX и участников завершившегося проекта «5–100», чтобы выяснить, в каком виде возобновится обучение, при каких условиях студенты смогут посещать очные занятия, будут ли им доступны общежития и какие требования предъявляются к преподавателям.
На запросы РБК ответили 11 учебных заведений: Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский институт стали и сплавов (МИСиС), Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий (ИТМО), Сибирский федеральный университет (СФУ), Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Томский политехнический университет (ТПУ). РБК получил их ответы до публикации официальных рекомендаций Минобрнауки в связи с началом учебного года.
9 августа Минобрнауки распространило методические рекомендации для вузов (утвержденные рекомендации, подписанные заместителем министра Дмитрием Афанасьевым, есть у РБК). В них говорится, что вузам целесообразно стимулировать студентов вакцинироваться, если для этого нет противопоказаний. Имеющих таковые предлагается обучать дистанционно, организовывать особый режим посещения учебных корпусов и проводить экзамены отдельно от вакцинированных и переболевших учащихся.
Вакцинированных и переболевших студентов Минобрнауки советует допустить до очных занятий без ограничений. После выхода рекомендаций Фальков уточнил, что все студенты вузов должны иметь равный доступ на занятия вне зависимости от того, привились они или нет, а также подчеркнул, что министерство выступает против принудительной вакцинации. Афанасьев также выразил готовность скорректировать рекомендации о вакцинации студентов, «чтобы они не позволяли радикальных трактовок».
Что касается предоставления студентам проживания в общежитиях, то министерство рекомендовало руководству вузов просить претендующих на это предоставлять подтверждение вакцинации, либо документ о факте болезни в течение шести последних месяцев, либо справку о противопоказаниях. Рекомендовано также ограничить проход в общежитие тем, кто там не живет.