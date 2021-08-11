Вузы, COVID и 1 сентября: как попасть на лекции, в общежития и на кафедры

Российская высшая школа готовится к началу учебного года. РБК опросил представителей крупнейших вузов, чтобы узнать, в какой форме там возобновят обучение, какие требования предъявляют к преподавателям и как отметят День знаний

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Высказывания представителей российской власти по поводу того, как в высшей школе стартует новый учебный год, противоречивы. Если год назад речь шла о том, что большинство (92%) российских вузов начнут очное обучение 1 сентября, то сейчас звучат более осторожные мнения.

В частности, глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в конце июня заявил, что все вузы России начнут обучение студентов 1 сентября, но в каком формате это произойдет — вопрос открытый, решение должно приниматься с учетом эпидемиологической обстановки и мнений специалистов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что обучение по всей стране начнется в очной форме без ограничений.

Однако российские вузы автономны в своей образовательной, административной и финансово-экономической деятельности, поэтому решение о формате обучения они принимают самостоятельно. РБК опросил представителей крупнейших российских вузов из топ-20 ежегодного рейтинга RAEX и участников завершившегося проекта «5–100», чтобы выяснить, в каком виде возобновится обучение, при каких условиях студенты смогут посещать очные занятия, будут ли им доступны общежития и какие требования предъявляются к преподавателям.

На запросы РБК ответили 11 учебных заведений: Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский институт стали и сплавов (МИСиС), Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий (ИТМО), Сибирский федеральный университет (СФУ), Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Томский политехнический университет (ТПУ). РБК получил их ответы до публикации официальных рекомендаций Минобрнауки в связи с началом учебного года.