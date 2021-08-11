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Вузы, COVID и 1 сентября: как попасть на лекции, в общежития и на кафедры

Российская высшая школа готовится к началу учебного года. РБК опросил представителей крупнейших вузов, чтобы узнать, в какой форме там возобновят обучение, какие требования предъявляют к преподавателям и как отметят День знаний
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Высказывания представителей российской власти по поводу того, как в высшей школе стартует новый учебный год, противоречивы. Если год назад речь шла о том, что большинство (92%) российских вузов начнут очное обучение 1 сентября, то сейчас звучат более осторожные мнения.

В частности, глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в конце июня заявил, что все вузы России начнут обучение студентов 1 сентября, но в каком формате это произойдет — вопрос открытый, решение должно приниматься с учетом эпидемиологической обстановки и мнений специалистов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что обучение по всей стране начнется в очной форме без ограничений.

Однако российские вузы автономны в своей образовательной, административной и финансово-экономической деятельности, поэтому решение о формате обучения они принимают самостоятельно. РБК опросил представителей крупнейших российских вузов из топ-20 ежегодного рейтинга RAEX и участников завершившегося проекта «5–100», чтобы выяснить, в каком виде возобновится обучение, при каких условиях студенты смогут посещать очные занятия, будут ли им доступны общежития и какие требования предъявляются к преподавателям.

На запросы РБК ответили 11 учебных заведений: Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский институт стали и сплавов (МИСиС), Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий (ИТМО), Сибирский федеральный университет (СФУ), Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Томский политехнический университет (ТПУ). РБК получил их ответы до публикации официальных рекомендаций Минобрнауки в связи с началом учебного года.

9 августа Минобрнауки распространило методические рекомендации для вузов (утвержденные рекомендации, подписанные заместителем министра Дмитрием Афанасьевым, есть у РБК). В них говорится, что вузам целесообразно стимулировать студентов вакцинироваться, если для этого нет противопоказаний. Имеющих таковые предлагается обучать дистанционно, организовывать особый режим посещения учебных корпусов и проводить экзамены отдельно от вакцинированных и переболевших учащихся.

Вакцинированных и переболевших студентов Минобрнауки советует допустить до очных занятий без ограничений. После выхода рекомендаций Фальков уточнил, что все студенты вузов должны иметь равный доступ на занятия вне зависимости от того, привились они или нет, а также подчеркнул, что министерство выступает против принудительной вакцинации. Афанасьев также выразил готовность скорректировать рекомендации о вакцинации студентов, «чтобы они не позволяли радикальных трактовок».

Что касается предоставления студентам проживания в общежитиях, то министерство рекомендовало руководству вузов просить претендующих на это предоставлять подтверждение вакцинации, либо документ о факте болезни в течение шести последних месяцев, либо справку о противопоказаниях. Рекомендовано также ограничить проход в общежитие тем, кто там не живет.

В Минобрнауки назвали недопустимыми ограничения для непривитых студентов
Общество
Валерий Фальков

В каком формате начнется обучение

В большинстве опрошенных РБК учебных заведений новый учебный год начнется в смешанном формате: потоковые лекции, которые необходимо прослушать большинству студентов курса, будут дистанционными, а практические занятия (семинары, лабораторные и т.п.), обычно проводимые для относительно небольшой группы, будут проходить очно.

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В гибридном формате учеба стартует в РАНХиГС, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ИТМО, МИСиС, ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ).

В НИУ ВШЭ обучение также начнется в смешанном формате — на занятиях офлайн смогут присутствовать одновременно не более 50 человек из числа вакцинированных или переболевших в последние шесть месяцев студентов, а также тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.

Исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрий Седнев сообщил РБК, что в вузе готовы к любому сценарию в зависимости от эпидемиологической обстановки, но предпочтение отдается смешанному формату.

В очной форме занятия начнутся в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ), Сибирском федеральном университете (СФУ) и МФТИ. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов ранее также заявил, что с началом учебного года «студенты придут в аудитории».

Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что университет начнет обучение в очном формате.

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Валерий Фальков

На каких условиях студенты будут допущены до очного обучения и в общежития

В нескольких вузах РБК заявили, что ситуация с вакцинацией несовершеннолетних студентов сейчас находится в подвешенном состоянии, так как прививка показана лишь россиянам, достигшим 18 лет. В СПбПУ отнесли таких студентов к группе риска, за их здоровьем в вузе планируют установить повышенный контроль. В НИУ ВШЭ РБК сообщили, что несовершеннолетние будут посещать занятия очно, а за месяц до наступления совершеннолетия они получат уведомление о необходимости вакцинироваться.

«Молодые люди к вакцинации относятся с меньшим энтузиазмом, чем сотрудники университета. Но исходя из ситуации на сегодняшний день мы не планируем закрывать доступ в университет тем, кто не поставил прививку», — сказал РБК проректор по учебной работе Южно-Уральского государственного университета Андрей Радионов. Речи о недопуске студентов или преподавателей без вакцины не идет ни в коем случае, также заявили РБК в ТПУ.

Ректор СФУ Максим Румянцев сообщил РБК, что если студент не достиг совершеннолетия и не может вакцинироваться, с него в вузе потребуют актуальный ПЦР-тест.

О том, что вуз будет требовать подтверждение вакцинации, справку о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест при заселении в общежитие, заявили в ВШЭ, РАНХиГС, СПбПУ, ЛЭТИ.

В ИТМО отметили, что ограничений при заселении в общежития нет.

В ТПУ также сообщили, что проходить вакцинацию для заселения не нужно, но необходимо предоставить справку от терапевта об отсутствии ОРЗ, педикулеза, чесотки — это стандартное требование.

Минобрнауки назвало добровольной вакцинацию студентов вузов
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

При каких условиях преподаватели будут допущены до занятий

Минобрнауки, а также Российский союз ректоров призывают глав вузов провести вакцинацию сотрудников не только от COVID-19, но и сделать необходимые профилактические прививки, руководствуясь эпидемиологической ситуацией, а также постановлениями главных санитарных врачей в регионе. Минобрнауки советует ректорам издать приказ об организации проведения прививок и вести учет сотрудников, которые уже прошли вакцинацию или планируют ее сделать.

Представители опрошенных РБК вузов довольно высоко оценивают число вакцинированных среди сотрудников и преподавателей. О том, что уже вакцинированы 50–70% или больше работников, сообщили в РАНХиГС, ВШЭ, МИСиС, СПбПУ, СФУ.

В ТПУ процент привитых сотрудников сейчас находится на уровне 36%, но вуз рассчитывает привить к началу учебного года до 60%, сообщил и.о. ректора Дмитрий Седнев. В ЛЭТИ затруднились оценить реальную ситуацию из-за сезона отпусков, но заявили, что преподаватели проявляют высокую активность. Проректор по учебной работе ЮУрГУ Андрей Радионов сказал РБК, что, согласно последним данным, обе дозы получили чуть меньше 40% преподавателей, а в процессе вакцинации находятся больше 60% профессорско-преподавательского состава.

Как вузы отметят 1 сентября

Праздник начала учебного года в опрошенных РБК вузах проведут по-разному. В онлайн-формате 1 сентября отпразднуют СПбПУ, ЛЭТИ и РАНХиГС.

В Сибирском федеральном университете решили отказаться от массовых мероприятий, но вуз готовится к событию, чтобы создать у студентов атмосферу праздника, ответили РБК в СФУ. Свое мероприятие планируют и в ИТМО — там в сентябре пройдет неделя знакомства и адаптации первокурсников. Похожую программу организует также МИСиС: 1 сентября в вузе стартует проект, который поможет познакомиться студентам с кураторами, наставниками и т.д. Ректор МИСиС Алевтина Черникова добавляет, что если эпидемиологическая обстановка не позволит провести праздник очно, он состоится онлайн.

В Томском политехе РБК сказали, что следят за ситуацией в регионе, где сейчас действуют ограничения на проведение массовых мероприятий до 1 октября. «Но в любом случае университет ищет варианты, как мы будем встречать наших первокурсников, чтобы первый учебный день остался для них ярким студенческим воспоминанием», — пообещал РБК Дмитрий Седнев.

Авторы
Егор Губернаторов, Евгения Лебедева Евгения Лебедева
студенты Минобрнауки Валерий Фальков
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