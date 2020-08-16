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В России впервые с начала мая от коронавируса умерли менее 70 человек

Суточное число смертей от коронавируса опустилось ниже 70 впервые более чем за три месяца. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 15 685
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За прошедшие сутки в России скончались 68 человек c коронавирусом, передает оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в стране достигло 15 685.

Менее 70 смертей от коронавируса за сутки в прошлый раз было зарегистрировано более трех месяцев назад: 3 мая от COVID-19 скончались 58 человек.

Больше всего смертей за последние сутки зарегистрировали в Москве и Санкт-Петербурге — в этих городах скончались 11 и 10 человек соответственно. В Омской области умерли шесть заразившихся, в Мурманской — четыре. В остальных регионах число летальных исходов от COVID-19 за последние сутки колеблется от нуля до трех.

По общему числу смертей от коронавируса — 15,6 тыс. — Россия занимает 11-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по этому показателю находятся США — в них умерли 169,4 тыс. заразившихся. За ними следуют Бразилия и Мексика со 107 тыс. и 56,5 тыс. смертей от COVID-19.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

При относительных цифрах, из расчета числа смертей от коронавируса на 1 млн населения, Россия занимает 48-е место — 107 случаев, следует из данных сервиса Worldometer. Самая высокая смертность при таком расчете в Сан-Марино (1237), Бельгии (857) и Перу (789).

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 922,8 тыс. человек. Из них 732,9 пациентов уже выздоровели, лечиться продолжают 174,2 заболевших.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, смертность
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