Пандемия коронавируса , 14 авг, 20:22
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Власти Москвы отчитались о падении на 60% числа смертей от коронавируса
В первые дни августа в Москве зарегистрировали на 60% меньше умерших от COVID пациентов, чем за тот же период предыдущего месяца. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Всего в июле 2020 года в Москве умерли 10 773 человека, что на 716 случаев больше, чем в июле 2019. По сравнению со средним показателем для июля за три года превышение составило 1040 смертей. «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 706 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за июль», — отметили в департаменте.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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