Власти Москвы отчитались о падении на 60% числа смертей от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В первые дни августа в Москве зарегистрировали на 60% меньше умерших от COVID пациентов, чем за тот же период предыдущего месяца. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Департамента здравоохранения столицы.

Всего в июле 2020 года в Москве умерли 10 773 человека, что на 716 случаев больше, чем в июле 2019. По сравнению со средним показателем для июля за три года превышение составило 1040 смертей. «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 706 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за июль», — отметили в департаменте.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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