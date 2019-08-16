«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,51 +0,46 EUR Бирж. 73,72 +0,32 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 67,02 64,67 EUR Нал. 74,72 72,08 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1090 -0,0017 BTC/USD Бирж. 10 439,00 +113,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 886,41 +1,20% Nasdaq 7 893,14 +1,63%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+18,92%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,43%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+18,92%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,43%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 13:30
Матери написали письмо Путину из-за уголовных дел о лекарствах для детей Общество, 23:40 Омбудсмен потребовала упростить получение незарегистрированных лекарств Общество, 23:06 Посадивший на поле самолет пилот забрал на память початок кукурузы Общество, 23:02 Россиянка заявила о нападении на пляже в Болгарии из-за заплыва за буйки Общество, 23:01 Полиция объявила в розыск оставившую ребенка у входа в храм женщину Общество, 22:55 «Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве Общество, 22:54 Гудков подал иск в суд из-за отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму Политика, 22:20 СМИ узнали о переходе футболиста «Барселоны» в «Баварию» Спорт, 22:17 Медведчук ответил на вопрос о транзите газа словами «может быть плохо» Политика, 22:12 Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Общество, 21:53 Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных Общество, 21:48 СБУ проверит работу IMAX в Крыму под санкциями Политика, 21:47 СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах Общество, 21:36 В Кузбассе более 150 шахтеров эвакуировали после небольшого землетрясения Общество, 21:33
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
Если бы организация не подала иски, за задержки и сбои в движении пришлось бы отвечать водителям автобусов. В иске к девяти организаторам акций ущерб от простоя транспорта Мосгортранс оценила в 1,218 млн руб
Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС

ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснил подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам несогласованных акций в Москве, которые были связаны с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

«Были сбои на маршрутах из-за несанкционированных перекрытий дороги. Были жалобы на это (люди ждали, автобусы не приехали)», — говорится в сообщении. Как отметили в «Мосгортрансе», если не подать иски, отвечать за задержки будут водители и их руководство, поскольку все невыполненные рейсы фиксируются.

Ранее стало известно, что в Московские суды поступило три иска к организаторам несогласованных акций на общую сумму более 13 млн руб. Ответчиками по всем искам стали незарегистрированные кандидаты — Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, а также основатель ФБК Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и глава отдела расследований фонда Георгий Албуров. Иски, помимо «Мосгортранса», подали ГБУ «Автомобильный дороги», заявившее об убытках более чем на 11 млн руб., и ООО «Анкор», которое пожаловалось на вынужденную приостановку работы своего заведения общественного питания.

Политика
С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн

Во время несогласованной акции, которая прошла 27 июля, митингующие вышли на участок Садового кольца рядом с Цветным бульваром и перекрыли движение транспорта. «Новая газета» писала, что перекрытие продлилось не более пяти минут, после этого протестующих вытеснили на тротуар.

Протестные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму продолжаются с середины июля, часть из них не была согласована с властями. На несогласованном мероприятии 27 июля, по данным полиции, задержали 1074 человека, «ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных. После протестной акции Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках.

Автор: Юлия Выродова
Теги: иск в суд, выборы в Мосгордуму, оппозиция
Материалы по теме
Несогласованная акция в центре Москвы. Главное
Политика
Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали
Общество
Суд оставил под арестом двух фигурантов дела об акции 27 июля в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter