«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве

Если бы организация не подала иски, за задержки и сбои в движении пришлось бы отвечать водителям автобусов. В иске к девяти организаторам акций ущерб от простоя транспорта Мосгортранс оценила в 1,218 млн руб

Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС

ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснил подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам несогласованных акций в Москве, которые были связаны с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

«Были сбои на маршрутах из-за несанкционированных перекрытий дороги. Были жалобы на это (люди ждали, автобусы не приехали)», — говорится в сообщении. Как отметили в «Мосгортрансе», если не подать иски, отвечать за задержки будут водители и их руководство, поскольку все невыполненные рейсы фиксируются.

Ранее стало известно, что в Московские суды поступило три иска к организаторам несогласованных акций на общую сумму более 13 млн руб. Ответчиками по всем искам стали незарегистрированные кандидаты — Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, а также основатель ФБК Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и глава отдела расследований фонда Георгий Албуров. Иски, помимо «Мосгортранса», подали ГБУ «Автомобильный дороги», заявившее об убытках более чем на 11 млн руб., и ООО «Анкор», которое пожаловалось на вынужденную приостановку работы своего заведения общественного питания.

Во время несогласованной акции, которая прошла 27 июля, митингующие вышли на участок Садового кольца рядом с Цветным бульваром и перекрыли движение транспорта. «Новая газета» писала, что перекрытие продлилось не более пяти минут, после этого протестующих вытеснили на тротуар.