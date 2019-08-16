СМИ назвали причину гибели от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске

Причиной гибели людей, отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области, мог быть крысиный яд. В региональном минздраве говорят, что схожие с ядом вещества нашли в крови пострадавших, но делать окончательный вывод рано

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Подсолнечное масло, после употребления которого два человека погибли в Ульяновской области, было изготовлено из семян, предположительно хранившихся в обработанном крысиным ядом амбаре, пишет «Ульяновская правда» со ссылкой на источник. В областном минздраве заявили РБК, что такая версия рассматривается, но еще не подтверждена.

Семена для масла производитель купил в Сызрани, его супруга стала первой жертвой отравления — она умерла в больнице 3 августа, утверждает собеседник издания. Сам производитель тоже попал в больницу, но его дочь успела продать 1,5 л масла своей коллеге, семью которой позже госпитализировали, говорит источник.

«Предварительно, причиной отравления рассматривается крысиный яд. Случай отравления 3 августа очень похож по симптоматике на сегодняшние отравления. Анализ крови отравившихся показал вещества, присутствующие в крысином яде. Однако официально и окончательно мы пока это не можем утверждать. Инцидент изучается», — сообщили РБК в минздраве по Ульяновской области.

Все пострадавшие в Ульяновской области употребляли одно и то же подсолнечное масло. «Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, либо это произошло в момент его переработки, либо яд был в семенах подсолнечника», — говорит источник «РИА Новости».