Производитель оказался в числе отравившихся домашним маслом в Ульяновске

Производитель оказался в числе отравившихся домашним маслом в Ульяновске

В Ульяновске производитель подсолнечного масла, из-за употребления которого отравились семь человек, оказался в числе пострадавших. Об этом РБК сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

По его словам, масло изготовил житель села Михайловское Тереньгульского района области, у которого есть собственное домохозяйство.

«Выяснилось, что семена, из которых было изготовлено масло, ему привез его знакомый из Сызранского района Самарской области. Продукт он произвел самостоятельно и в результате пострадал и сам», — сказал Зима.

Полтора месяца назад масло купила семья, которая также пострадала. Отравилась семейная пара, их родители, дети и знакомые семьи.