Число погибших после употребления масла в Ульяновске возросло до двух

Число погибших после употребления масла в Ульяновске возросло до двух

Число погибших после употребления масла в Ульяновске возросло до двух. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ульяновской области.

Следователи начали проверку после того, как в больницы города госпитализировали семь человек с подозрением на отравление. «Проверяется и версия об отравлении доставленных при употреблении растительного масла кустарного изготовления», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что жизни двоих отравившихся несовершеннолетних ничто не угрожает.

В минздраве по Ульяновской области ранее сообщили РБК об одном погибшем. В ведомстве отмечали, что пятерых взрослых и двоих детей госпитализировали с кровотечениями. По данным министерства, они употребляли подсолнечное масло домашнего производства.