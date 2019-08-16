В Ульяновске семь человек отравились подсолнечным маслом

В Ульяновске семь человек отравились подсолнечным маслом

В Ульяновске семь человек госпитализировали с кровотечением после, предположительно, отправления подсолнечным маслом. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщили РБК в пресс-службе минздрава по Ульяновской области.

«Все случаи связаны между собой. Они все либо родственники, либо они связаны служебными отношениями. Симптомы — кровотечения различной локализации», — сказали в пресс-службе.

Среди отравившихся оказались пятеро взрослых и двое детей. Их отправили в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. В министерстве добавили, что состояние госпитализированных удовлетворительное, однако еще могут наступить ухудшения.

По словам медиков, все они употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. «О ситуации проинформированы правоохранительные органы, которые будут выявлять, что это было за масло и что это за производитель», — сказали в областном ведомстве.