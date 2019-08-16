В Ульяновске семь человек отравились подсолнечным маслом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,98 -0,08 EUR Бирж. 73,13 -0,28 Brent 59,02 +1,58% USD Нал. 66,39 65,59 EUR Нал. 73,71 72,84 USD ЦБ 65,89 +0,69 EUR ЦБ 73,46 +0,55 EUR/USD 1,1083 -0,0024 BTC/USD Бирж. 9 915,10 -410,90 IMOEX 2 638,46 +0,49% RTSI 1 259,93 +0,78% DJIA 25 579,39 +0,39% Nasdaq 7 766,62 -0,09%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (+8,65%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,45%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (+8,65%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,45%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 65,89 (+0,69) Quote, 15 авг, 12:35
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 73,46 (+0,55) Quote, 15 авг, 12:35
Рейс «Победы» в Минводах задержали из-за попадания птицы в двигатель Общество, 11:03 «Спартак» попросил перенести матч чемпионата России из-за Лиги Европы Спорт, 11:02 Зона ГЧП: как частный бизнес мог бы использовать труд осужденных Pro, 10:51 В Ульяновске семь человек отравились подсолнечным маслом Общество, 10:49 Суд обнародовал выводы экспертизы по делу «Седьмой студии» Общество, 10:48 В авиакомпании заявили об исправности при вылете севшего в поле Airbus Общество, 10:45 Верховный суд Ингушетии отказался пересматривать границу с Чечней Политика, 10:40 Суд оставил Атамбаева под арестом до 26 августа Политика, 10:23 Роскачество дало рекомендации по распознаванию фейковых отзывов о товарах Общество, 10:22 Ученые назвали прошедший июль самым жарким месяцем в истории Общество, 10:15 Назад к бумаге: как дети и кофе спасают бизнес китайских книготорговцев Pro, 10:05 «Победа» возобновила прекращенную неделю назад продажу билетов в Гюмри Бизнес, 10:03 Осада Гонконга: ждет ли протестующих площадь Тяньаньмэнь Мнение, 10:03 Найти и обезвредить: как ИИ следит за аномальным поведением сотрудников Pro, 10:02
Общество ,  
0 
В Ульяновске семь человек отравились подсолнечным маслом

В Ульяновске семь человек госпитализировали с кровотечением после, предположительно, отправления подсолнечным маслом. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщили РБК в пресс-службе минздрава по Ульяновской области.

«Все случаи связаны между собой. Они все либо родственники, либо они связаны служебными отношениями. Симптомы — кровотечения различной локализации», — сказали в пресс-службе.

Среди отравившихся оказались пятеро взрослых и двое детей. Их отправили в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. В министерстве добавили, что состояние госпитализированных удовлетворительное, однако еще могут наступить ухудшения.

Общество
В Азербайджане возбудили дело после массового отравления на свадьбе

По словам медиков, все они употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. «О ситуации проинформированы правоохранительные органы, которые будут выявлять, что это было за масло и что это за производитель», — сказали в областном ведомстве.

В настоящее время информация о причинах отравления людей выясняется, сообщили РБК в следственном управлении Следственного комитета по Ульяновской области.

В июле в кафе в якутском городе Вилюйске отравились 17 человек, из которых десять несовершеннолетних. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Теги: новости РБК, Ульяновск, отравление
Материалы по теме
СК проведет проверку из-за отравления детей лагере в Коломне
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter