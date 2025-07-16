В РЖД рассказали, когда совсем исчезнут гравитационные туалеты в поездах

Вагонов с гравитационными туалетами (когда слив отходов происходит при нажатии педали, открывающей сливное отверстие) сейчас осталось «единицы», отметил замглавы компании Колесников

Вагонов с гравитационными туалетами (слив отходов при нажатии педали, открывающей сливное отверстие) в поездах «сейчас единицы», в течение нескольких лет их не останется совсем, заявил в интервью «РИА Новости» замгендиректора РЖД Иван Колесников.

«Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок», — пояснил Колесников.

По его словам, во всех остальных случаях в вагонах установлены биотуалеты.

На вопрос, исчезнет ли понятие «санитарная зона» (когда санузлы закрывались за определенное время до прибытия поезда на станцию), замглавы перевозчика ответил: «Очевидно. В них не будет необходимости».

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) еще в 2018 году сообщала о планах отказаться от гравитационных туалетов в поездах к 2025 году.

В прошлом году в РЖД анонсировали запуск вагонов с двухметровыми полками. Новые вагоны будут шире на 30 см, а проход увеличится на 5 см, пообещали там.