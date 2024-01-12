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РЖД запустит вагоны с двухметровыми полками

Глава РЖД Белозеров анонсировал запуск вагонов с двухметровыми полками
Новые вагоны будут шире на 30 см, а проход увеличится на 5 см. Вагоны расширенного габарита появятся в декабре
РЖД RU000A0JXN05 ₽990,03 -0,27% Купить

Фото: АО «Трансмашхолдинг»
Фото: АО «Трансмашхолдинг»
Фото: АО «Трансмашхолдинг»
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru

РЖД введет в эксплуатацию новый пассажирский вагон расширенных габаритов, он появится в декабре, сообщил глава компании Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит Кремль.

Полки в нем будут длиной 2 м вместо 183 см. Сам вагон будет шире на 30 см — габарита Т.

«Традиционная проблема пройти по вагону — на 5 см шире [будет] проход в вагоне. Появится дополнительное персональное пространство», — отметил Белозеров.

Вагоны габарита Т больше стандартных на 28 см в ширину и на 73 см в длину, уточнял «Трансмашхолдинг».

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Глава РЖД также сообщил, что оператор «серьезно продвинулся» в модульных вокзалах и платформах. Был сделан новый модульный вокзал полностью российского производства, его изготавливают в Петербурге и Чечне. Его можно быстро собрать и установить (монтаж занимает четыре дня), а срок эксплуатации составляет 50 лет, рассказал Белозеров. Всего планируется установить 15 модульных вокзалов.

В прошлом году РЖД показала новые вагоны СВ с обновленным интерьером, в которых до 2 м увеличены багажные полки. Сами купе выполнены в светло-серых тонах, а полки для пассажиров оранжевые. В них есть зарядки Type-C и USB-разъемы.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
РЖД Олег Белозеров поезда вагоны
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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