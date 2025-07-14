РЖД начали тест сервиса льготных билетов на электрички для многодетных

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

РЖД начали тестирование оформления льготных билетов на пригородные поезда для многодетных семей с помощью приложения «ПроТранспорт+», сообщили в пресс-службе перевозчика. В качестве пилотного выбран полигон Северо-Западной пригородной пассажирской компании (ППК).

«На первом этапе новая схема цифрового оформления проезда проходит тестирование фокус-группой», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что подобный цифровой проект требует длительной работы многих ведомств, а также создания специальных ресурсов, помогающих перевозчикам в режиме онлайн получать подтверждение права пассажиров на льготы.

При этом для пассажиров приложение будет удобным, сказал замглавы РЖД Иван Колесников. По его словам, по итогам тестирования в Северной столице проект может быть расширен.

В РЖД также подробно объяснили, как пользоваться новым сервисом.

Воспользоваться новым сервисом просто:

подтвердить право на льготу на «Госуслугах»;

указать СНИЛС и дату рождения в личном кабинете «ПроТранспорт+»;

при покупке билета выбрать категорию «Члены многодетных семей» (билеты в приложении можно оформить на всех);

оплатить проезд банковской картой;

приложить электронный билет к турникету и предъявить при проверке в поезде.

«ПроТранспорт» — цифровой продукт «РЖД — Цифровые пассажирские решения» — позволяет подобрать маршрут и купить билеты на различные виды транспорта по всей России. Купленные с помощью сервиса билеты доступны даже при отсутствии мобильного интернета.