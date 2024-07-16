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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«МК» сообщил о стычке террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО

«МК»: произошла стычка террориста Мирзоева из «Крокуса» с сотрудником СИЗО
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Далерджон Мирзоев вступил в перепалку с сотрудником СИЗО из-за религии, пишет издание. Он является одним из непосредственных исполнителей теракта в концертном зале и признал свою вину
Далерджон Мирзоев
Далерджон Мирзоев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Один из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», Далерджон Мирзоев, вступил в перепалку с сотрудником СИЗО «Лефортово» в Москве, где содержатся все предполагаемые террористы, пишет «Московский комсомолец» («МК»).

По его данным, между сотрудником СИЗО, мусульманином по вероисповеданию, и Мирзоевым однажды произошел диалог, во время которого террорист раскритиковал религию, что привело к стычке. В итоге было принято решение максимально сократить контакты террористов с персоналом. «МК» отмечает, что официально подтвердить эту информацию не удалось.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСИН России.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в концертном зале произошел 22 марта. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за нападение на себя взяло «Исламское государство» (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено). Москва полагает, что в атаке есть украинский след. Киев отвергал обвинения такого рода.

Мирзоев вместе с другими фигурантами дела был задержан в Брянской области на следующий день после нападения на концертный зал. 24 марта он был арестован, ему, как и остальным, предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса предусматривает пожизненное лишение свободы. Мирзоев признал вину.

Подозреваемому на момент ареста было 32 года, он из Таджикистана. Его дальний родственник рассказал «Комсомольской правде», что мужчина вырос в деревне и окончил только школу, в Таджикистане у него остались жена и четверо детей. Там же он начал таксовать, а потом приезжал в Россию на заработки и работал таксистом в Москве, после чего приехал на работу в Новосибирск. Родственник Мирзоева рассказал, что тот таксовал и спал в его доме, но в ноябре, через три недели, съехал к другу, а потом «куда-то пропал». Известия о нем появились уже в связи с терактом.

В разговоре с «РИА Новости» его отец, Барот Мирзоев, говорил, что сын планировал вернуться домой 24 или 25 марта. По его словам, Мирзоев-младший регулярно звонил из России, долго разговаривал с родственниками и присылал деньги.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Елена Степанова
«Крокус Сити Холл» СИЗО Лефортово
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