Родственник арестованного за теракт в «Крокусе» рассказал о его визите
Дальний родственник Далерджона Мирзоева, арестованного по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле», рассказал о приезде того в Новосибирск на работу несколько месяцев назад. Его слова приводит «КП».
Мирзоев вырос в деревне и окончил только школу, в Таджикистане у него остались жена и четверо детей. Там же он начал таксовать, а потом приезжал в Россию на заработки и работал таксистом в Москве, после чего приехал на работу в Новосибирск. Родственник Мирзоева рассказал, что тот таксовал и спал в его доме, но в ноябре, через три недели, съехал к другу, а потом «куда-то пропал». О теракте родственник узнал уже из новостей по телевизору.
«Ничего необычного в его поведении не было, никаких религиозных книг с собой он не привез. Конечно, вся семья в курсе, что случилось. Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить», — поделился мужчина.
Мирзоеву 32 года. Его арестовали вместе с тремя другими подозреваемыми в теракте. На заседании суда мужчина заявил о признании вины. Всего задержано 11 человек, сообщала ФСБ.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Погибли 137 человек. Еще 152 пострадали, в том числе 97 остаются в больницах с травмами разной степени тяжести. В заключениях о смерти говорится о хаотичной стрельбе террористов по людям, выяснил ТАСС, нападавшие стреляли в упор и спину.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ).
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