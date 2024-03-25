Родственник арестованного за теракт в «Крокусе» Мирзоева рассказал о его визите

Родственник арестованного за теракт в «Крокусе» рассказал о его визите

32-летний подозреваемый в нападении на «Крокус» ненадолго приезжал к родственникам в Новосибирск, чтобы таксовать, но вскоре съехал. Родственники не заметили у него религиозной литературы и странностей в поведении

Далержон Мирзоев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Дальний родственник Далерджона Мирзоева, арестованного по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле», рассказал о приезде того в Новосибирск на работу несколько месяцев назад. Его слова приводит «КП».

Мирзоев вырос в деревне и окончил только школу, в Таджикистане у него остались жена и четверо детей. Там же он начал таксовать, а потом приезжал в Россию на заработки и работал таксистом в Москве, после чего приехал на работу в Новосибирск. Родственник Мирзоева рассказал, что тот таксовал и спал в его доме, но в ноябре, через три недели, съехал к другу, а потом «куда-то пропал». О теракте родственник узнал уже из новостей по телевизору.

«Ничего необычного в его поведении не было, никаких религиозных книг с собой он не привез. Конечно, вся семья в курсе, что случилось. Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить», — поделился мужчина.

Мирзоеву 32 года. Его арестовали вместе с тремя другими подозреваемыми в теракте. На заседании суда мужчина заявил о признании вины. Всего задержано 11 человек, сообщала ФСБ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Погибли 137 человек. Еще 152 пострадали, в том числе 97 остаются в больницах с травмами разной степени тяжести. В заключениях о смерти говорится о хаотичной стрельбе террористов по людям, выяснил ТАСС, нападавшие стреляли в упор и спину.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ).