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Аксенов попросил отдыхающих экономно использовать электричество

После пожара на газораспределителе в Алуште нагрузка на электрические сети сильно возросла. Именно в Алуште, по словам Аксенова, сложилась самая сложная ситуация. Энергодефицит Крыму не грозит, добавил он
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жителям и гостям Крыма следует воздержаться от одновременного включения мощных электроприборов либо включать их поочередно и экономно использовать электроэнергию, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, это необходимо для снижения нагрузки на электросети и предотвращения аварий.

Аксенов рассказал, что трудности с энергоснабжением в Крыму происходят на фоне аномально жаркой погоды.

Пиковая мощность потребления в регионе составила 1194 МВт, этот показатель был зафиксирован около 15 часов. Число аварийных бригад «Крымэнерго» было увеличено.

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Самая сложная ситуация сейчас сложилась в Алуште и прилегающих районах городского округа. После аварии на газопроводе нагрузка на электрические сети сильно возросла. Аксенов объяснил, что аварии связаны прежде всего с увеличением нагрузок на энергосистему из-за использования кондиционирования, систем вентиляции, холодильного оборудования.

«Однако несмотря на увеличение потребления, собственных мощностей у нас достаточно, и энергодефицит Крыму не грозит», — заключил глава региона.

В ночь на 7 июля в селе Виноградное в 2 км к юго-западу от Алушты на газораспределителе произошел пожар. Его локализовали ночью, но полностью ликвидировали вечером того же дня. В тушении участвовали 90 специалистов и 26 единиц техники.

Советник главы Крыма Олег Крючков говорил, что причиной происшествия стала авария. Она носит технический характер, сказал Аксенов, исключив диверсию. Из-за происшествия в Алуште, Виноградном и еще 13 близлежащих населенных пунктах газоснабжение временно отключили.

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Теги
Георгий Смирнов
Крым Сергей Аксенов электроэнергия экономия
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