В Курской области украинский дрон атаковал комбайн
Украинский беспилотник атаковал комбайн в Глушковском районе Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Сегодня в Глушковском районе украинский коптер атаковал работающую в поле сельскохозяйственную технику», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.
В результате атаки коптера пострадал водитель комбайна, его доставили в Глушковскую районную больницу, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Позже мужчину отправят на лечение в Курскую областную больницу, уточнил врио губернатора.
Комбайн получил сильные повреждения, ее собственнику окажут «необходимую помощь», пообещал глава региона.
Утром 16 июля Смирнов уже сообщал об атаке украинского дрона в приграничном поселке Тёткино. Тогда беспилотник сбросил взрывное устройство на один из жилых домов, пострадал местный житель. В ночь на 16 июля украинский дрон сбросил взрывчатку на завод в Курской области, после чего в одном из цехов начался пожар.
С начала специальной военной операции на Украине Курская область и ряд других регионов периодически подвергаются атакам дронов и обстрелам со стороны ВСУ.
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