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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области украинский дрон атаковал комбайн

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Украинский беспилотник атаковал комбайн в Глушковском районе Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Сегодня в Глушковском районе украинский коптер атаковал работающую в поле сельскохозяйственную технику», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

На заводе в Курской области начался пожар после атаки украинского дрона
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Фото:gubernator_46 / Telegram

В результате атаки коптера пострадал водитель комбайна, его доставили в Глушковскую районную больницу, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Позже мужчину отправят на лечение в Курскую областную больницу, уточнил врио губернатора.

Комбайн получил сильные повреждения, ее собственнику окажут «необходимую помощь», пообещал глава региона.

Утром 16 июля Смирнов уже сообщал об атаке украинского дрона в приграничном поселке Тёткино. Тогда беспилотник сбросил взрывное устройство на один из жилых домов, пострадал местный житель. В ночь на 16 июля украинский дрон сбросил взрывчатку на завод в Курской области, после чего в одном из цехов начался пожар.

С начала специальной военной операции на Украине Курская область и ряд других регионов периодически подвергаются атакам дронов и обстрелам со стороны ВСУ.

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Теги
Курская область БПЛА атака ВСУ комбайн пострадавший Алексей Смирнов
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