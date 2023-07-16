Власти Турции опровергли прекращение выдачи ВНЖ во всех районах Стамбула

Ранее газета Milliyet сообщила, что ограничения на выдачу первичного ВНЖ стали действовать во всех районах Стамбула, а не в 10, как раньше. В МВД Турции сообщили, что ограничения остались прежними и касаются только десяти районов

Стамбул (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

В Стамбуле продолжают действовать прежнее ограничение на выдачу ВНЖ иностранцам, которое касается десяти районов, а не всех 39, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент миграции МВД страны.

Ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что в Стамбуле приостановили выдачу ВНЖ во всех районах и теперь его обладателями могут стать только прибывшие по исключительным обстоятельствам (угроза жизни, здоровье, образование и международная торговля).

«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности — речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на вид на жительство», — заявил департамент. Это районы Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, Фатих и Эсенъюрт.

В других частях Турции также действуют подобные ограничения — всего в 63 районах, 1169 кварталов. В Стамбуле нельзя получить первичный ВНЖ в 54 кварталах, поскольку там иностранцы составляют более 20% населения.

В Турции выдают шесть типов ВНЖ: краткосрочный (для имеющих недвижимость в стране, планирующих заниматься бизнесом, приезжающих с научными целями, прибывающих для лечения, с целью туризма и т. д.);

семейный (для супругов-иностранцев и их детей);

студенческий (распространяется на обучающихся как в вузах, так и в школах);

долгосрочный (его получают те, кто непрерывно находятся в Турции в течение восьми лет);

по гуманитарным причинам (например, в случае ЧС или для наилучшего обеспечения интересов ребенка);

для жертв торговли людьми.

В Стамбуле, как отмечала Milliyet, официально проживают около 16 млн человек, из них почти 1,3 млн иностранцев, больше всего среди них граждан Сирии (более 535 тыс. человек). При этом в прошлом году россияне обогнали сирийцев по числу выданных ВНЖ в Турции: из общего числа иностранцев (более 1 млн 354 тыс. человек) на граждан России пришлось свыше 153 тыс., на выходцев из Сирии — 131 тыс. человек.