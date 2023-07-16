Власти Турции опровергли прекращение выдачи ВНЖ во всех районах Стамбула

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:33
Минобороны раскрыло детали отражения атаки дронов в Севастополе Политика, 09:18
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:03
Как платить за границей: 6 способов оплаты за рубежом Инвестиции, 09:00
Как Лионеля Месси встретили в Майами. Фоторепортаж Спорт, 09:00 
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты выявили связь малого бизнеса с крепостным правом и купечеством Экономика, 09:00
Почти 1 тыс. автомобилей встали в пробку на подъезде к Крымскому мосту Общество, 08:36
Власти Турции опровергли прекращение выдачи ВНЖ во всех районах Стамбула Общество, 08:34
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:20
SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink Технологии и медиа, 08:15
Россияне перечислили самые раздражающие привычки супругов Общество, 08:00
В Красноярске пропали двое детей Общество, 07:50
Общество ,  
0 

Власти Турции опровергли прекращение выдачи ВНЖ во всех районах Стамбула

МВД Турции: ограничения на выдачу первичного ВНЖ в Стамбуле не расширялись
Ранее газета Milliyet сообщила, что ограничения на выдачу первичного ВНЖ стали действовать во всех районах Стамбула, а не в 10, как раньше. В МВД Турции сообщили, что ограничения остались прежними и касаются только десяти районов
Стамбул
Стамбул (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

В Стамбуле продолжают действовать прежнее ограничение на выдачу ВНЖ иностранцам, которое касается десяти районов, а не всех 39, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент миграции МВД страны.

Ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что в Стамбуле приостановили выдачу ВНЖ во всех районах и теперь его обладателями могут стать только прибывшие по исключительным обстоятельствам (угроза жизни, здоровье, образование и международная торговля).

«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности — речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на вид на жительство», — заявил департамент. Это районы Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, Фатих и Эсенъюрт.

В других частях Турции также действуют подобные ограничения — всего в 63 районах, 1169 кварталов. В Стамбуле нельзя получить первичный ВНЖ в 54 кварталах, поскольку там иностранцы составляют более 20% населения.

В Турции выдают шесть типов ВНЖ:

  • краткосрочный (для имеющих недвижимость в стране, планирующих заниматься бизнесом, приезжающих с научными целями, прибывающих для лечения, с целью туризма и т. д.);
  • семейный (для супругов-иностранцев и их детей);
  • студенческий (распространяется на обучающихся как в вузах, так и в школах);
  • долгосрочный (его получают те, кто непрерывно находятся в Турции в течение восьми лет);
  • по гуманитарным причинам (например, в случае ЧС или для наилучшего обеспечения интересов ребенка);
  • для жертв торговли людьми.

В Стамбуле, как отмечала Milliyet, официально проживают около 16 млн человек, из них почти 1,3 млн иностранцев, больше всего среди них граждан Сирии (более 535 тыс. человек). При этом в прошлом году россияне обогнали сирийцев по числу выданных ВНЖ в Турции: из общего числа иностранцев (более 1 млн 354 тыс. человек) на граждан России пришлось свыше 153 тыс., на выходцев из Сирии — 131 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
«Главный геополитический приз»: почему КНР и США борются за рынок чипов
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Сторителлинг в бизнесе: как вызвать интерес и увлечь рассказом о себе
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Турция ВНЖ Стамбул
Материалы по теме
Финны поймали на границе россиянина с поддельным ВНЖ
Политика
Путин упростил получение ВНЖ для контрактников-иностранцев и их семей
Политика
В Казахстане вступил в силу список профессий для упрощенного ВНЖ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter