В Стамбуле ограничили выдачу ВНЖ из-за наплыва иностранцев

Во всех районах Стамбула приостановили выдачу видов на жительство, хотя раньше под запретом были только десять. Исключение составляют прибывшие по исключительным обстоятельствам

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Турецкие власти приостановили выдачу вида на жительство во всех районах Стамбула, с октября прошлого года эта практика ранее действовала в десяти из них, но в марте ее распространили на все 39 районов, сообщает Milliyet.

Теперь ВНЖ могут получить только прибывшие в страну по исключительным обстоятельствам. К таким относятся угроза жизни, здоровье, образование и международная торговля.

Такие меры власти Турции принимают из-за роста миграции. По их данным, в Стамбуле проживают почти 1,3 млн иностранцев при официальном населении 15,9 млн человек, пишет издание. Лидируют по числу проживающих в городе иностранцев граждане Сирии (более 535 тыс. человек).

Также, по информации газеты, ужесточились проверки в отношении арендаторов и отелей, размещающих у себя нелегалов. Если за первые нарушения грозит денежный штраф, то после трех раз отелю грозит отзыв лицензии, а квартиру опечатают. Речь может идти и о тюремном сроке.

Официальных заявлений власти Турции пока не делали.

Летом прошлого года глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что с 1 июля в ряде районов страны допустимое число проживающих там иностранцев ограничивается до 20% (до этого квота составляла 25%). Около 1,2 тыс. жилых районов закрылись для заселения мигрантами. Сойлу отмечал, что это касается как предоставления убежища, так и выдачи видов на жительство.

Двухлетний ВНЖ в Турции можно получить при покупке недвижимости, если объект сделки стоит более $50 тыс. в городах или поселках с населением менее 500 тыс. человек и более $75 тыс. — в крупнейших городах страны. Также вид на жительство могут выдать при долгосрочной аренде.

С конца декабря прошлого года россияне столкнулись со сложностями в получении ВНЖ на основании договоров аренды.

По данным управления по миграции Турции, в прошлом году россияне лидировали по числу полученных видов на жительство: из общего числа иностранцев (более 1 млн 354 тыс. человек) граждан России было свыше 153 тыс. На втором месте оказались сирийцы (131 тыс. человек).