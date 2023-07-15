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В Стамбуле ограничили выдачу ВНЖ из-за наплыва иностранцев

Milliyet: власти Турции ввели запрет на выдачу ВНЖ во всех районах Стамбула
Во всех районах Стамбула приостановили выдачу видов на жительство, хотя раньше под запретом были только десять. Исключение составляют прибывшие по исключительным обстоятельствам
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Турецкие власти приостановили выдачу вида на жительство во всех районах Стамбула, с октября прошлого года эта практика ранее действовала в десяти из них, но в марте ее распространили на все 39 районов, сообщает Milliyet.

Теперь ВНЖ могут получить только прибывшие в страну по исключительным обстоятельствам. К таким относятся угроза жизни, здоровье, образование и международная торговля.

Такие меры власти Турции принимают из-за роста миграции. По их данным, в Стамбуле проживают почти 1,3 млн иностранцев при официальном населении 15,9 млн человек, пишет издание. Лидируют по числу проживающих в городе иностранцев граждане Сирии (более 535 тыс. человек).

Также, по информации газеты, ужесточились проверки в отношении арендаторов и отелей, размещающих у себя нелегалов. Если за первые нарушения грозит денежный штраф, то после трех раз отелю грозит отзыв лицензии, а квартиру опечатают. Речь может идти и о тюремном сроке.

Официальных заявлений власти Турции пока не делали.

Летом прошлого года глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что с 1 июля в ряде районов страны допустимое число проживающих там иностранцев ограничивается до 20% (до этого квота составляла 25%). Около 1,2 тыс. жилых районов закрылись для заселения мигрантами. Сойлу отмечал, что это касается как предоставления убежища, так и выдачи видов на жительство.

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Двухлетний ВНЖ в Турции можно получить при покупке недвижимости, если объект сделки стоит более $50 тыс. в городах или поселках с населением менее 500 тыс. человек и более $75 тыс. — в крупнейших городах страны. Также вид на жительство могут выдать при долгосрочной аренде.

С конца декабря прошлого года россияне столкнулись со сложностями в получении ВНЖ на основании договоров аренды.

По данным управления по миграции Турции, в прошлом году россияне лидировали по числу полученных видов на жительство: из общего числа иностранцев (более 1 млн 354 тыс. человек) граждан России было свыше 153 тыс. На втором месте оказались сирийцы (131 тыс. человек).

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Турция вид на жительство мигранты Стамбул
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