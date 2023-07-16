Bloomberg сообщил о самом жарком месяце в Европе за всю историю

Июнь стал самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений, однако экстремальные температуры по-прежнему сохраняются в большей части Европы, и могут усилиться из-за волны тепла из Северной Африки, пишет Bloomberg

Обмелевшее из-за засухи озеро Веленце в Венгрии (Фото: Tamas Vasvari / EPA / ТАСС)

Экстремальная жара сохраняется в большей части южной Европы — в Италии и Испании температуры могут превышать 40 градусов тепла. По оценкам метеорологов, июнь уже стал самым жарким месяцем за всею историю наблюдений в Европе, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что рекордная температура усугубляется лесными пожарами и предупреждениями о грозовом фронте. Так, в Испании из-за лесного пожара на острове Ла-Пальма эвакуировали не менее 500 человек, а температура в Мадриде уже превысила 35 градусов. Из-за жары страдают не только люди, но и энергосети, отмечает Bloomberg.

Ослабления жары в ближайшее время также не предвидится — по данным агентства, волна тепла из Северной Африки на следующей недели должна еще больше повысить температуру в южной и центральной Европе. В немецкой метеорологической службе Deutscher Wetterdienst предупредили, что в восточных и южных регионах Германии температура в ближайшие дни может подняться до 38 градусов.

Помимо Европы, экстремальные температуры сохраняются в Северной Америке. Так, по данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, площадь пройденная огнем в стране уже превысила рекордные значения и в настоящее время равна более 10 млн га (рекорд в 7,1 га был зафиксирован в 1991 году).

В исследовании, опубликованном в начале июня в журнале Nature, говорится, что из-за летней жары 2022 года в Европе скончались свыше 60 тыс. человек; в основном это пожилые женщины из средиземноморских стран. Так, ученые из Испании, Швейцарии и Франции проанализировали данные Евростата по 35 странам и выявили 61 672 случая смерти из-за жары в период с 30 мая по 4 сентября — этот сезон был признан самым жарким в Европе за всю историю наблюдений. Однако это не рекордное количество: так, например, в 2003 году летом и в сентябре избыточная смертность составила более 71 тыс. человек.

Текущим летом рекордно высокие температуры фиксируются по всему миру. В июле, например, уже трижды были побиты исторические максимумы по средней температуре на планете. Так, 7 июля она достигла 17,23 градуса Цельсия, согласно данным Национальных центров экологического прогнозирования США. 3 июля показатель достиг 17, а на следующий день — 17,18 градуса Цельсия. Такие показатели стали рекордными для своих дат. Потепление в этом году связано в том числе с Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.