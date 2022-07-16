Нарколог Минздрава предупредил об аналогах женских гормонов в пиве

Нарколог Минздрава Евгений Брюн предупредил о похожих на женские гормоны веществах в пиве

Пиво содержит вещества, похожие на женские гормоны эстрогены, сказал Брюн. Он объяснил, что любители пива среди мужчин подвергают нагрузке свою гормональную систему, которая постепенно переходит к работе по женскому типу

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Пиво содержит вещества, похожие на женские половые гормоны, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн. Его слова передала пресс-служба Минздрава.

«Пиво — это алкогольный напиток, и от него вообще в принципе пользы никакой нет. Оно содержит вещества, похожие на женские половые гормоны, и мужское население, пьющее пиво, подвергает себя определенной нагрузке на гормональную сферу, которая впоследствии, при длительном употреблении меняет гормональный фон с мужского на женский тип, и идет ожирение по женскому типу», — сказал он.

Брюн рекомендовал не пить пиво в жару, так как оно не освежает и не помогает восстановить водный баланс в организме. По его словам, алкоголь, наоборот, нарушает терморегуляцию и увеличивает риск теплового удара.

Нарколог призвал помнить о том, что любое количество алкоголя, в том числе и пива, опасно для здоровья. В жаркую погоду он рекомендовал пить негазированную столовую минеральную воду. «Она компенсирует дефицит солей, которые испаряются и выводятся в жару с потом и, естественно, компенсирует количество жидкости, потерянной с потом», — объяснил врач.

Пиво варят на хмеле, солоде и дрожжах. Хмель содержит фитоэстрогены — природные растительные соединения, которые близки по структуре к женским гормонам эстрогенам, писал журнал «Наука и жизнь». По данным журнала, они способны блокировать 5-альфа-редуктазу — фермент, который превращает мужской половой гормон тестостерон в более активный дигидротестостерон (ДГТ). Избыток последнего приводит к истончению волос и стимуляции выработки кожного сала, а затем к жирной себорее и акне. Однако содержание фитоэстрогенов в пиве достаточно низкое, отмечал журнал.

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Доктора медицинских наук Виктор Закревский и Виталий Лифляндский в статье о негативных последствиях потребления пива мужчинами писали, что с одним литром напитка в организм попадает до 1,5 мг самого активного из всех фитоэстрогенов — 8-пренилнарингенина (содержится в хмеле). Они выяснили, что употребление пива даже в небольших количествах (0,33–0,5 л в день) может вызвать относительную недостаточность андрогенных гормонов и явления феминизации у мужчин.