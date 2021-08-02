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Аналитики сообщили о росте цен на разливное пиво в июне

В среднем по России литр напитка стоил 107 руб., что на 9% выше, чем в прошлом году. Наиболее дорогое пиво оказалось в Москве, наиболее дешевое — в Воронежской области, Красноярском крае и Иркутской области
Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС
Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС

Средняя цена литра разливного пива в России в июне выросла на 9%, до 107 руб., следует из данных оператора онлайн-касс «Эвотор», пишет «РИА Новости».

В июне прошлого года в среднем литр разливного пива стоил 98 руб.

Дороже всего пиво оказалось в Москве — 214 руб. (средняя цена за литр). В «Эвоторе» объясняют это тем, что в столичных магазинах представлено больше дорогих сортов пива. При этом в среднем жители Москвы покупают пиво по 160 руб. за литр.

В рамках исследования «Эвотора» анализировались данные 750 тыс. смарт-терминалов за июнь 2021 и 2020 годов. Принималась во внимание цена за литр пива и «мода» цены (ее наиболее часто встречающееся значение).

На втором месте по дороговизне пива оказался Новосибирск, где в среднем литр напитка в июне стоил 144 руб. (покупали пиво по 80 руб. за литр). Третье место по уровню цены занимал Санкт-Петербург — 134 руб., средняя цена пива при продаже — около 80 руб. за литр.

Минфин счел преждевременным рассмотрение вопроса минимальной цены на пиво
Общество
Фото:Евгений Канаев / Global Look Press

Одни из самых низких цен на пиво оказались в Воронежской области — в среднем в магазинах напиток стоил по 73 руб. за литр, покупали его по 60 руб. В Красноярском крае пиво в среднем продавали по 88 руб., в Иркутской области — по 92 руб. за литр.

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В целом россияне единовременно покупают по два литра пива, следует из данных «Эвотора».

Июнь в этом году выдался необычно жарким во многих регионах России. Так, в Москве несколько раз был побит температурный рекорд, в Петербурге также несколько раз фиксировали максимально высокие температуры. В некоторых регионах — Челябинской области, Татарстане, Новосибирской области и других — власти вынуждены были вводить режим ЧС на уровне муниципалитетов из-за засухи и гибели посевов.

На фоне жары выросли продажи прохладительных напитков, писали «Известия» со ссылкой на крупные торговые сети. Так, в «Ашане» на неделе с 15 по 21 июня по сравнению с предыдущей продажи выросли на 24%, год к году — на 19%. В «Магните» сообщили о рекордных продажах напитков с пиком 21 июня. Прирост в продажах этой категории товаров также зафиксировали в онлайн-гипермаркете Vprok.ru Перекресток.

Пивовары России оценили предложение ужесточить требования к пиву
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Весной эксперты допускали, что в этом году рост стоимости вино-водочной продукции и пива в России может превысить уровень инфляции. В качестве причин они назвали дефицит сырья и рост цен на него, а также падение курса рубля, из-за которого будет дорожать импортное сырье, индексацию акцизного сбора.

В Минфине, который контролирует Росалкогольрегулирование, заявляли, что предпосылок к серьезному росту цен нет. Там поясняли, что ставки акциза на алкоголь и минимальные розничные цены индексируются на уровень инфляции каждый год. «Это стандартная практика. Никаких новаций в акцизной политике в отношении алкогольной продукции не предполагается. МРЦ (минимальные розничные цены. — РБК) на алкогольную продукцию устанавливаются в первую очередь с целью борьбы с контрафактной продукцией», — отмечали в ведомстве.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
пиво онлайн-кассы рост цен
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