Аналитики сообщили о росте цен на разливное пиво в июне

В среднем по России литр напитка стоил 107 руб., что на 9% выше, чем в прошлом году. Наиболее дорогое пиво оказалось в Москве, наиболее дешевое — в Воронежской области, Красноярском крае и Иркутской области

Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС

Средняя цена литра разливного пива в России в июне выросла на 9%, до 107 руб., следует из данных оператора онлайн-касс «Эвотор», пишет «РИА Новости».

В июне прошлого года в среднем литр разливного пива стоил 98 руб.

Дороже всего пиво оказалось в Москве — 214 руб. (средняя цена за литр). В «Эвоторе» объясняют это тем, что в столичных магазинах представлено больше дорогих сортов пива. При этом в среднем жители Москвы покупают пиво по 160 руб. за литр.

В рамках исследования «Эвотора» анализировались данные 750 тыс. смарт-терминалов за июнь 2021 и 2020 годов. Принималась во внимание цена за литр пива и «мода» цены (ее наиболее часто встречающееся значение).

На втором месте по дороговизне пива оказался Новосибирск, где в среднем литр напитка в июне стоил 144 руб. (покупали пиво по 80 руб. за литр). Третье место по уровню цены занимал Санкт-Петербург — 134 руб., средняя цена пива при продаже — около 80 руб. за литр.