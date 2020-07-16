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В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

Депутаты предложили штрафовать за неудаление незаконной информации в интернете, в частности в соцсетях. При повторном нарушении штраф для физических лиц составит от 200 тыс. до 500 тыс. руб., для юрлиц — от 8 млн до 15 млн руб.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона. Документ разработали депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский, он опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект необходим, чтобы устранить «правовой пробел», говорится в пояснительной записке. По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» провайдеры хостинга, владельцы сайтов и информационных интернет-ресурсов должны ограничивать доступ к незаконной для распространения в России информации или удалять ее.

«В то же время какой-либо ответственности за неисполнение указанных требований <...> не установлено, что порождает правовую неопределенность и создает условия, способствующие нарушению законодательства», — указывают авторы законопроекта.

В подтверждение своих слов они приводят данные Роскомнадзора. По ним по состоянию на апрель обнаружено около 20 тыс. случаев, когда незаконная информация не была удалена. Это в том числе детская порнография, призывы к экстремизму, информация о способах изготовления и использования наркотиков, а также местах их приобретения.

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Фото: Carl Court / Getty Images

В качестве наказания за непринятие мер, предусмотренных законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», и неудаление информации авторы законопроекта предлагают ввести штрафы.

  • Для физических лиц они могут составить от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. руб.
  • Для юрлиц — от 800 тыс. до 4 млн руб.
  • При повторном нарушении штрафы увеличатся: для граждан они предусмотрены в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. руб., для предприятий — от 4 млн до 8 млн руб.

Особое наказание в законопроекте предусмотрено за размещение детской порнографии или объявлений о привлечении несовершеннолетних для участия в ней, информации об изготовлении и использовании наркотиков и местах, где их можно купить, а также призывов к экстремизму. По этому пункту физические лица предлагается штрафовать на 100–200 тыс. руб., должностные — на 400–800 тыс., для юрлиц штраф составит от 3 млн до 8 млн руб.

При повторном нарушении суммы увеличатся: для граждан штраф составит от 200 тыс. до 500 тыс. руб., для должностных лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб., для предприятий — от 8 млн до 15 млн руб.

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Фото: Fernandez Viloria / Getty Images

Перечисленные штрафы предусмотрены за оставление незаконной информации не только на сайтах, но и в социальных сетях, в том числе зарубежных. Например, с YouTube к апрелю не было удалено 10,4 тыс. страниц с запрещенной информацией, в Twitter и Instagram — по 1,4 тыс., с Facebook — 362, указывают авторы инициативы.

В ноябре прошлого года в России вступили в силу поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», известные как закон о «суверенном Рунете». По нему все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование от Роскомнадзора. Через него ведомство при необходимости может управлять маршрутизацией трафика, который фильтрует и само оборудование, ограничивающее доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Госдума
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