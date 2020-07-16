В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

Депутаты предложили штрафовать за неудаление незаконной информации в интернете, в частности в соцсетях. При повторном нарушении штраф для физических лиц составит от 200 тыс. до 500 тыс. руб., для юрлиц — от 8 млн до 15 млн руб.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона. Документ разработали депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский, он опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект необходим, чтобы устранить «правовой пробел», говорится в пояснительной записке. По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» провайдеры хостинга, владельцы сайтов и информационных интернет-ресурсов должны ограничивать доступ к незаконной для распространения в России информации или удалять ее.

«В то же время какой-либо ответственности за неисполнение указанных требований <...> не установлено, что порождает правовую неопределенность и создает условия, способствующие нарушению законодательства», — указывают авторы законопроекта.

В подтверждение своих слов они приводят данные Роскомнадзора. По ним по состоянию на апрель обнаружено около 20 тыс. случаев, когда незаконная информация не была удалена. Это в том числе детская порнография, призывы к экстремизму, информация о способах изготовления и использования наркотиков, а также местах их приобретения.