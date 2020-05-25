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Роскомнадзор заблокировал и удалил более 20 сайтов с фейками о пропусках

Роскомнадзор удалил или ограничил доступ более чем к 20 интернет-страницам, которые содержали недостоверную информацию об изготовлении цифровых пропусков на передвижение в период пандемии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ограничен доступ или отработан вопрос удаления противоправной информации с более 20 интернет-страниц, содержащих недостоверные сведения об изготовлении пропусков», — цитирует издание пресс-службу ведомства.

Решения о блокировке приняли по требованию Генпрокуратуры, уточнили в Роскомнадзоре. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил газете, что сообщения о продаже фейковых цифровых пропусков распространяли в Москве, Московской и Нижегородской областях, а также в Татарстане.

Власти Москвы предупредили о предлагающих оформить пропуска мошенниках
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

Перед началом действия пропускного режима в Москве в столичном департаменте информационных технологий предупредили, что мошенники пытаются продавать цифровые пропуска для передвижения по городу в мессенджере Telegram и соцсетях. В таких случаях необходимо обратиться в правоохранительные органы, указали в департаменте. «Цифровые пропуска оформляются бесплатно», — подчеркнули в ведомстве.

Режим цифровых пропусков для передвижения по Москве и Московской области действует с 15 апреля. В начале мая мэр столицы Сергей Собянин продлил режим до конца месяца. При этом в Подмосковье режим пропусков отменили с 23 мая. Выданные в Московской области и других регионах документы действовать с 27 мая в Москве больше не будут.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пропуск, Роскомнадзор, блокировка
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