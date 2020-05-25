Роскомнадзор заблокировал и удалил более 20 сайтов с фейками о пропусках

Роскомнадзор удалил или ограничил доступ более чем к 20 интернет-страницам, которые содержали недостоверную информацию об изготовлении цифровых пропусков на передвижение в период пандемии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ограничен доступ или отработан вопрос удаления противоправной информации с более 20 интернет-страниц, содержащих недостоверные сведения об изготовлении пропусков», — цитирует издание пресс-службу ведомства.

Решения о блокировке приняли по требованию Генпрокуратуры, уточнили в Роскомнадзоре. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил газете, что сообщения о продаже фейковых цифровых пропусков распространяли в Москве, Московской и Нижегородской областях, а также в Татарстане.

Перед началом действия пропускного режима в Москве в столичном департаменте информационных технологий предупредили, что мошенники пытаются продавать цифровые пропуска для передвижения по городу в мессенджере Telegram и соцсетях. В таких случаях необходимо обратиться в правоохранительные органы, указали в департаменте. «Цифровые пропуска оформляются бесплатно», — подчеркнули в ведомстве.