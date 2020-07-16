Вице-премьер предложила «окрасить» штрафы после аварии в Норильске
Компенсация ущерба за аварии, которые причинили вред экологии, должна идти в федеральный бюджет, для того чтобы обеспечить прозрачный контроль за их расходованием и восстановлением среды. Об этом говорится в заявлении вице-премьера Виктории Абрамченко, поступившем в РБК.
Законопроект, позволяющий зачислить возмещение от разлива топлива в Красноярском крае в федеральный бюджет, был принят 15 июля Госдумой во втором чтении.
Абрамченко, комментируя законопроект, указала на то, что причиной подобных аварий зачастую является ветхая инфраструктура, собственники которой не занимаются модернизацией. В результате такого отношения частных компаний к объектам наносится ущерб водным ресурсам, которые находятся в федеральном ведении. «Разумеется, в таком случае привлекаются федеральные ресурсы для оперативной локализации и ликвидации последствий. Латать дыры начинает федеральный бюджет», — заметила вице-премьер. Поэтому и средства за нанесение ущерба федеральной собственности, в данном случае — водным объектам, должны идти в федеральный, а не местный бюджет.
Кроме того, внесение подобных поправок в законодательство, говорится в документе, должно обеспечить прозрачный и справедливый механизм выполнения обязательств компаний и усиление контроля со стороны федерального центра за выполнение работ по восстановлению экосреды.