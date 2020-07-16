Вице-премьер предложила «окрасить» штрафы после аварии в Норильске

Перечислять в федеральный бюджет штрафы за ЧП, подобные аварии в Норильске, справедливо, потому что именно он помогает ликвидировать ущерб и несет потери. Однако эти деньги должны тратиться только на экологию, считает Абрамченко

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Компенсация ущерба за аварии, которые причинили вред экологии, должна идти в федеральный бюджет, для того чтобы обеспечить прозрачный контроль за их расходованием и восстановлением среды. Об этом говорится в заявлении вице-премьера Виктории Абрамченко, поступившем в РБК.

Законопроект, позволяющий зачислить возмещение от разлива топлива в Красноярском крае в федеральный бюджет, был принят 15 июля Госдумой во втором чтении.

Абрамченко, комментируя законопроект, указала на то, что причиной подобных аварий зачастую является ветхая инфраструктура, собственники которой не занимаются модернизацией. В результате такого отношения частных компаний к объектам наносится ущерб водным ресурсам, которые находятся в федеральном ведении. «Разумеется, в таком случае привлекаются федеральные ресурсы для оперативной локализации и ликвидации последствий. Латать дыры начинает федеральный бюджет», — заметила вице-премьер. Поэтому и средства за нанесение ущерба федеральной собственности, в данном случае — водным объектам, должны идти в федеральный, а не местный бюджет.

Кроме того, внесение подобных поправок в законодательство, говорится в документе, должно обеспечить прозрачный и справедливый механизм выполнения обязательств компаний и усиление контроля со стороны федерального центра за выполнение работ по восстановлению экосреды.