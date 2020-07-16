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Авария с топливом в Норильске ,  
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Вице-премьер предложила «окрасить» штрафы после аварии в Норильске

Перечислять в федеральный бюджет штрафы за ЧП, подобные аварии в Норильске, справедливо, потому что именно он помогает ликвидировать ущерб и несет потери. Однако эти деньги должны тратиться только на экологию, считает Абрамченко
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Компенсация ущерба за аварии, которые причинили вред экологии, должна идти в федеральный бюджет, для того чтобы обеспечить прозрачный контроль за их расходованием и восстановлением среды. Об этом говорится в заявлении вице-премьера Виктории Абрамченко, поступившем в РБК.

Законопроект, позволяющий зачислить возмещение от разлива топлива в Красноярском крае в федеральный бюджет, был принят 15 июля Госдумой во втором чтении.

Абрамченко, комментируя законопроект, указала на то, что причиной подобных аварий зачастую является ветхая инфраструктура, собственники которой не занимаются модернизацией. В результате такого отношения частных компаний к объектам наносится ущерб водным ресурсам, которые находятся в федеральном ведении. «Разумеется, в таком случае привлекаются федеральные ресурсы для оперативной локализации и ликвидации последствий. Латать дыры начинает федеральный бюджет», — заметила вице-премьер. Поэтому и средства за нанесение ущерба федеральной собственности, в данном случае — водным объектам, должны идти в федеральный, а не местный бюджет.

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Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске

Кроме того, внесение подобных поправок в законодательство, говорится в документе, должно обеспечить прозрачный и справедливый механизм выполнения обязательств компаний и усиление контроля со стороны федерального центра за выполнение работ по восстановлению экосреды.

Вместе с тем, подчеркивает Абрамченко, нужно обеспечить целевое расходование средств, зачисляемых в федеральный бюджет в качестве штрафов. «Штрафные санкции и последующие платежи должны справедливо возмещаться собственнику объекта, которому нанесен вред. Но средства должны быть «окрашены» и идти исключительно на решение экологических проблем. Существующий порядок этого не позволяет», — объяснила она.

Поправку в Бюджетный кодекс, которая позволяет перечислять штрафы за ущерб водным объектам в федеральный, а не местные бюджеты, разработал Минфин. Эта инициатива появилась после аварии с разливом топлива под Норильском, которая, по оценке Росприроднадзора, нанесла ущерб на 148 млрд руб. Выплатить штраф должен «Норникель». Действующее законодательство предполагает, что эти деньги уйдут в муниципальный бюджет, а значит, власти Норильска могут получить сумму, в восемь раз превышающую среднегодовой доход города.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Эта поправка вызвала критику со стороны экологов. Председатель экологической организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов предположил, что, поскольку требуемая компенсация не является целевым платежом, есть риск того, что после поступления денег в бюджет не вся сумма будет потрачена на расходы по восстановлению пострадавшей территории. Депутат от ЛДПР Сергей Натаров во время обсуждения предложения Минфина в Госдуме назвал поправки «чудовищной несправедливостью» и предложил привлечь к обсуждению представителей Красноярского края. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил позвать на обсуждение законопроекта главу Минфина Антона Силуанова.

Авторы: Людмила Подобедова, Георгий Тадтаев
Теги: Норильск, экология, штрафы
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