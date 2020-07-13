В «Открытой России» сообщили о приходе силовиков

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

К офису «Открытой России» пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила РБК координатор общественной организации Татьяна Усманова.

«Там сотрудники, которые звонят и стучат в дверь. Мы ждем адвокатов», — сказала она.

Сотрудник «Открытой России» Александр Менюков сообщил «ОВД-Инфо», что в московский офис пришли с обыском, сотрудники неизвестного ведомства в штатском ломают дверь офиса. По его словам, их видно по камерам видеонаблюдения.

Позднее адвокат Сергей Бадамшин заявил РБК, что силовики ушли из офиса «Открытой России», но все еще работают в этом же здании.

В ГУ МВД Москвы заявили РБК, что не владеют информацией.