Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 12:29
Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19 Общество, 15:16 Путин обратил внимание Эрдогана на резонанс из-за Святой Софии Общество, 15:13 Задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж Общество, 15:01  В «Открытой России» сообщили о приходе силовиков Общество, 14:49 По уму: что говорят наука и статистика о поколении Z Совместный проект, 14:48 Пользователи сообщили о сбое в работе Google Общество, 14:48 ФСБ показала видео задержания боевиков в Ростовской области Общество, 14:46 Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд Общество, 14:35 МСП Банк профинансировал проект по производству «здорового хлеба»​ Пресс-релиз, 14:32 Палата адвокатов объяснила претензии к защитникам сторон по делу Ефремова Общество, 14:32 Судью Хахалеву лишили статуса за прогулы Общество, 14:31 Владельцы предупредили об угрозе закрытия четверти торговых центров Бизнес, 14:29 Выступающие против Юго-Восточной хорды активисты сообщили о задержаниях Общество, 14:23 Алексей Башкеев — РБК: «Облако делает технологии ближе» Индустрия 4.0, 14:20 
Общество ,  
0 

В «Открытой России» сообщили о приходе силовиков

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

К офису «Открытой России» пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила РБК координатор общественной организации Татьяна Усманова.

«Там сотрудники, которые звонят и стучат в дверь. Мы ждем адвокатов», — сказала она.

Сотрудник «Открытой России» Александр Менюков сообщил «ОВД-Инфо», что в московский офис пришли с обыском, сотрудники неизвестного ведомства в штатском ломают дверь офиса. По его словам, их видно по камерам видеонаблюдения.

Позднее адвокат Сергей Бадамшин заявил РБК, что силовики ушли из офиса «Открытой России», но все еще работают в этом же здании.

В ГУ МВД Москвы заявили РБК, что не владеют информацией.

В «Открытой России» сообщили об обыске в офисе организации
Общество
Фото: openrussia_team / Twitter

9 июля в «Открытой России» сообщили, что Следственный комитет провел обыск у координаторов организации Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и муниципального депутата Юлии Галяминой.

Читайте на РБК Pro
Лебединая неверность: как защититься от отжима бизнеса партнерами Свитшот от морпеха: как бывший военный продает модную одежду на ₽59 млн Мухаммад Юнус — РБК: «Работать на других — противоестественно» Так говорит Галицкий: бизнес плохо запускать только во время войны

По словам председателя «Открытой России» Анастасии Бураковой, формальным поводом обысков выступало дело ЮКОСа 2003 года. Сама Буракова при этом связала следственные действия с митингом, который запланирован на Пушкинской площади 15 июля. Заявку на его проведение в мэрию Москвы подали участники кампании «НЕТ!», которые выступают против признания итогов голосования по поправкам к Конституции.

В тот же день в Москве задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Также обыски прошли в офисе организации.

Общественная организация «Открытая Россия» была создана по инициативе бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского в 2001 году.

Теги: новости, «Открытая Россия»
Материалы по теме
Правозащитники сообщили о задержании директора «Открытой России»
Политика
В «Открытой России» сообщили об обыске в офисе организации
Общество
К сотрудникам «Открытой России» и депутату Галяминой пришли с обысками
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter