Правозащитники сообщили о задержании директора «Открытой России»
Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве возле офиса, заявил РБК координатор общественной организации Дмитрий Заир-Бек.
«Я нахожусь не в самом офисе, а недалеко от офиса. В данный момент обыски в офисе не проводятся. Мы следим за камерами видеонаблюдения внутри здания. Но около здания офиса «Открытой России» задержали координатора Марию Кузнецову и исполнительного директора Андрея Пивоварова. Я видел, как их завели в арку, в сторону офиса повели. Сейчас с ними связи нет», — сказал Заир-Бек.
Информацию о задержании Пивоварова РБК подтвердил правозащитник Сергей Бадамшин.
РБК направил запросы пресс-службам МВД и СКР.