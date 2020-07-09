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Правозащитники сообщили о задержании директора «Открытой России»

Информация о задержании Андрея Пивоварова появилась после сообщений о проведении обысков у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик
Андрей Пивоваров
Андрей Пивоваров (Фото: Дмитрий Михаевич / ТАСС)

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве возле офиса, заявил РБК координатор общественной организации Дмитрий Заир-Бек.

«Я нахожусь не в самом офисе, а недалеко от офиса. В данный момент обыски в офисе не проводятся. Мы следим за камерами видеонаблюдения внутри здания. Но около здания офиса «Открытой России» задержали координатора Марию Кузнецову и исполнительного директора Андрея Пивоварова. Я видел, как их завели в арку, в сторону офиса повели. Сейчас с ними связи нет», — сказал Заир-Бек.

Информацию о задержании Пивоварова РБК подтвердил правозащитник Сергей Бадамшин.

РБК направил запросы пресс-службам МВД и СКР.

К сотрудникам «Открытой России» и депутату Галяминой пришли с обысками
Политика
Фото: АГН «Москва»

Ранее в четверг стало известно о проведении сотрудниками Следственного комитета обысков у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и московского муниципального депутата Юлии Галяминой.

Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова говорила, что формальным поводом обысков у Усмановой, Горелик и Простакова выступает дело ЮКОСа 2003 года, однако сама она связывает следственные действия с заявкой на проведение 15 июля митинга на Пушкинской площади. Заявку на его проведение на прошлой неделе в мэрию Москвы подали участники кампании «НЕТ!», которые выступают против признания итогов голосования по поправкам к Конституции.

Всероссийское голосование по внесению поправок в Основной закон прошло с 25 июня по 1 июля. По официальным данным за принятие поправок выступили 77,92% участников плебисцита, против — 21,27%. 4 июля поправки вступили в силу.

Авторы: Роман Кирьянов, Евгений Калюков
Теги: Андрей Пивоваров, «Открытая Россия»
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