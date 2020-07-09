Правозащитники сообщили о задержании директора «Открытой России»

Ранее в четверг стало известно о проведении сотрудниками Следственного комитета обысков у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и московского муниципального депутата Юлии Галяминой.

Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова говорила, что формальным поводом обысков у Усмановой, Горелик и Простакова выступает дело ЮКОСа 2003 года, однако сама она связывает следственные действия с заявкой на проведение 15 июля митинга на Пушкинской площади. Заявку на его проведение на прошлой неделе в мэрию Москвы подали участники кампании «НЕТ!», которые выступают против признания итогов голосования по поправкам к Конституции.

Всероссийское голосование по внесению поправок в Основной закон прошло с 25 июня по 1 июля. По официальным данным за принятие поправок выступили 77,92% участников плебисцита, против — 21,27%. 4 июля поправки вступили в силу.