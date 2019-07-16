Минобороны показало видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Два стратегических ракетоносца ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. В ходе полета к Ту-160 приближались истребители ВВС Финляндии, Швеции и Дании

Ту-160 (Фото: Минобороны России)

Министерство обороны России опубликовало на своих официальных страницах в социальных сетях видеозапись пролета стратегических ракетоносцев Ту-160 над акваторией Балтийского моря. О совершении продолжавшегося более семи часов полета ведомство объявило накануне, 15 июля.

Видео: Минобороны России

На видеозаписи показаны взлет и посадка ракетоносца, а также его полет над морем. На кадрах, снятых с одного из самолетов, можно увидеть также, как к российскому ракетоносцу приближается и маневрирует рядом с ним истребитель.

В Минобороны отметили, что в ходе патрулирования Ту-160, летевших над нейтральными водами Балтики, на отдельных участках пути их сопровождали истребители F-16 входящей в НАТО Дании, а также F-18 и JAS-39 Gripen ВВС Финляндии и Швеции соответственно.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик, который предназначен для поражения ядерным и обычным оружием объектов в глубоком тылу противника. Такие самолеты регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, а также Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов.