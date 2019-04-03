Самолеты НАТО второй раз за неделю сопроводили Ту-160 над Северным морем

Пара стратегических ракетоносцев ВКС России Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
Полет длился более 13 часов, ракетоносцы сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31, в пути экипажи отработали дозаправку Ту-160 в воздухе.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Норвегии. «Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отмечают в российском оборонном ведомстве.
Последний полет Ту-160 над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей прошел 29 марта, тогда ракетоносцы сопровождали ВВС Великобритании и Дании.
В британском Минобороны сообщали, что подняли истребители Eurofighter Typhoon для того, чтобы не допустить пролета российских ракетоносцев через воздушное пространство страны. Аналогичный инцидент, по информации британских военных, также произошел 27 марта.