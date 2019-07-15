Страны Скандинавии подняли в небо свою авиацию из-за Ту-160 над Балтикой

Страны Скандинавии подняли в небо свою авиацию из-за Ту-160 над Балтикой

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели над Балтийским морем семичасовое патрулирование. Их сопровождали на отдельных этапах истребители вооруженных сил Дании, Финляндии и Швеции

Ту-160 (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

В небе над Балтийским морем прошло многочасовое патрулирование двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более семи часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сказали в ведомстве.

После выполнения задания российские ракетоносцы вернулись на аэродромы своего базирования.

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