Политика , 15 июл, 19:55
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Страны Скандинавии подняли в небо свою авиацию из-за Ту-160 над Балтикой
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели над Балтийским морем семичасовое патрулирование. Их сопровождали на отдельных этапах истребители вооруженных сил Дании, Финляндии и Швеции
Ту-160
В небе над Балтийским морем прошло многочасовое патрулирование двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Продолжительность полета составила более семи часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сказали в ведомстве.
После выполнения задания российские ракетоносцы вернулись на аэродромы своего базирования.
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