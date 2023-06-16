В Армавире арестовали подростка по обвинению в приготовлении к теракту

В Краснодарском крае задержали подростка, который планировал поджечь школу. В хозпостройке по месту проживания подростка нашли самодельное оружие. Его обвиняют по статье о приготовлении к теракту

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В Армавире Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, которого подозревают к приготовлению к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК), сообщается на сайте ведомства. Дело заведено по материалам, собранным ФСБ.

Подросток планировал поджечь общеобразовательное учреждение города в период с апреля по май 2023 года, считают правоохранительные органы. Для этого он самостоятельно изготовил зажигательную смесь и приступил к изготовлению самодельного оружия, которые хранил в хозяйственной постройке по месту своего проживания. 15 мая его задержали сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. Сейчас он находится под арестом. По ст. 205 УК предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Криминалисты Следственного комитета продолжают расследование дела и сбор доказательств.

Уголовная ответственность по статье о терроризме наступает в том числе и для подростков, достигших 14-летнего возраста.

В феврале в Тобольске арестовали 15-летнего школьника, который, как считает следствие, планировал поджечь военкомат. По данным Объединенной пресс-службы судебной системы по региону, девятиклассник планировал устроить пожар 23 февраля. «Парень взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ», — сообщала пресс-служба суда. Подростка обвиняют в попытке совершения теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК).