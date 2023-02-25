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В Тобольске по пути в военкомат задержали подростка с коктейлем Молотова

В Тобольске задержали подростка, который шел в военкомат с коктейлем Молотова
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Тобольске (Тюменская область) силовики задержали девятиклассника с коктейлем Молотова, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Подростка задержали по дороге к военкомату, возбуждено уголовное дело, рассказал собеседник РБК.

Накануне о задержании подростка сообщил телеграм-канал Shot. Это произошло 24 февраля, в годовщину начала военной операции России на Украине.

РБК направил запрос в управление Следственного комитета по Тюменской области.

В конце января Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, которого обвиняют по статье о теракте за поджог военкомата в Нижневартовске в мае прошлого года. Первые три года он проведет в тюрьме. По делу проходил еще один фигурант — Василий Гаврилишен.

Изначально их с Борисенко обвиняли по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Позже следствие изменило квалификацию на п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой). Фигуранты дела признали вину в поджоге военкомата, но не согласны с тем, что это был теракт. В середине февраля сторона защиты обжаловала приговор. По данным источника ТАСС, жалоба поступила от адвоката, ее рассмотрит Апелляционный военный суд. Сроки разбирательства пока не известны.

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