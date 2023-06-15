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Жителя Брянской области заподозрили в подготовке теракта по заданию Киева

Жителя Брянской области задержали за сбор данных о силовиках и подготовку теракта
ФСБ заявила, что житель Брянской области по заданию Киева готовил теракт на территории региона и собирал данные о времени и маршрутах передвижения силовиков в Стародубском районе
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, которого заподозрили в сборе данных о силовиках и подготовке теракта, сообщили журналистам в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанный по заданию украинских спецслужб приобретал материалы, необходимые для изготовления взрывчатки, и сделал на территории региона тайники «для совершения теракта неустановленным лицом».

Информация о времени, месте и маршрутах передвижения сотрудников ФСБ, которую собирал мужчина, была нужна для ударов «огневыми средствами поражения» во время их службы в Стародубском районе Брянской области (граничит с Черниговской областью Украины), заявили в ведомстве. Там не уточнили, пострадал ли кто-то от действий задержанного.

Против мужчины завели дела о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК), содействии терроризму (ч. 3 ст. 205.1) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).

В конце мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта на одном из объектов силовиков в Геленджике. По данным ведомства, местный житель 1981 года рождения планировал взорвать там самодельную бомбу. У него нашли инструкции по сборке взрывного устройства, полученные из интернет-сообществ «боевиков украинских националистических формирований».

Теги
ФСБ Брянская область теракт Украина
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