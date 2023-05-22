Кремль заявил об отсутствии позиции по введению шестидневки

Песков: у Кремля нет позиции по предложению ввести шестидневную рабочую неделю

Фото: Андрей Любимов / РБК

Кремль не имеет определенной позиции по идее ввести в России шестидневную рабочую неделю, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Нет, никакой», — ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля позиция по увеличению рабочей недели.

Ввести шестидневку предложила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», сообщали «Известия». Участники организации направили эту идею главе Минтруда Антону Котякову.

Авторы инициативы считают, что такая мера позволит повысить прочность российской экономики, нагрузка на которую увеличилась из-за санкций. В Российском союзе промышленников и предпринимателей предположили, что увеличение рабочего времени приведет к снижению производительности труда и ухудшению здоровья трудящихся и вопреки замыслу нанесет ущерб экономике.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале написал, что введение шестидневки «не соответствует принципу социального государства». Согласно Конституции, Россия — «социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».