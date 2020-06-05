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«Роза Хутор» откроет канатные дороги и набережную для туристов

Фото: rosakhutor.com
Фото: rosakhutor.com

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи начал поэтапное открытие туристической инфраструктуры, закрытой ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

«На «Роза Хутор» будут запущены канатные дороги до Роза Пик (2320 м). <...> Также на «Роза Хутор» откроется прогулочная набережная в Роза Долине», — говорится в сообщении.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

При этом при посадке на канатную дорогу отдыхающим будет необходимо использовать индивидуальные средства защиты. В свою очередь, кабинки подъемника, поручни и рабочие поверхности будут ежедневно обрабатываться дезинфектантом, а в кассах будут установлены защитные экраны.

31 марта жителям региона в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции запретили покидать свои дома без особой необходимости, а для передвижения по краю и внутри муниципалитетов ввели специальные пропуска.

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Фото: Ставропольский край / VK

Смягчать режим ограничений в регионе начали с 23 мая, когда местные власти разрешили возобновить работу всех предприятий строительного комплекса и смежных отраслей, автосалонов, магазинов стройматериалов и непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м, а также компаний, предоставляющих бытовые услуги (включая парикмахерские и салоны красоты).

Кроме того, с 1 июня санатории края с медицинской лицензией могут принимать отдыхающих. Однако на заседании оперативного штаба 4 июня ограничительные меры в Краснодарском крае продлили до 21 июня. Главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина заявила, что в крае пока не достигнуты необходимые для перехода на второй этап смягчения ограничений показатели.

По данным оперштаба на 5 июня, в Краснодарском крае выявлен 4231 случай заражения коронавирусом, выздоровели — 3109, умер 41 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: «Роза Хутор», коронавирус, COVID-19
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