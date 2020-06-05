«Роза Хутор» откроет канатные дороги и набережную для туристов

Фото: rosakhutor.com

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи начал поэтапное открытие туристической инфраструктуры, закрытой ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

«На «Роза Хутор» будут запущены канатные дороги до Роза Пик (2320 м). <...> Также на «Роза Хутор» откроется прогулочная набережная в Роза Долине», — говорится в сообщении.

При этом при посадке на канатную дорогу отдыхающим будет необходимо использовать индивидуальные средства защиты. В свою очередь, кабинки подъемника, поручни и рабочие поверхности будут ежедневно обрабатываться дезинфектантом, а в кассах будут установлены защитные экраны.

31 марта жителям региона в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции запретили покидать свои дома без особой необходимости, а для передвижения по краю и внутри муниципалитетов ввели специальные пропуска.