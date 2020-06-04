Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 21 июня

Карантинный режим в Краснодарском крае (Фото: Игорь Онучин / ТАСС)

В Краснодарском крае до 21 июня продлен карантин, объявленный из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба, передает «РБК Кубань».

Он объяснил, что регион не может полностью «открыться», так как тогда в него смогут приехать жители из других субъектов «с разной санитарно-эпидемиологической обстановкой».

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Сохранить карантин до 21 июня предложила во время заседания главный санитарный врач края Мария Потемкина. Она заявила, что с 1 июня увеличилось число авиарейсов, прибывающих на Кубань. Потемкина предложила проверить, не будут ли зафиксированы ввозные случаи коронавируса.

Врач также напомнила, что с 23 мая после падения суточного прироста заболевших в регионе введен ряд послаблений. Краснодарский край вышел на первый этап ослабления профилактических ограничений, но, по словам Потемкиной, к переходу на второй этап еще не готов.