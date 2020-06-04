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Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 21 июня

Карантинный режим в Краснодарском крае
Карантинный режим в Краснодарском крае (Фото: Игорь Онучин / ТАСС)

В Краснодарском крае до 21 июня продлен карантин, объявленный из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба, передает «РБК Кубань».

Он объяснил, что регион не может полностью «открыться», так как тогда в него смогут приехать жители из других субъектов «с разной санитарно-эпидемиологической обстановкой».

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сохранить карантин до 21 июня предложила во время заседания главный санитарный врач края Мария Потемкина. Она заявила, что с 1 июня увеличилось число авиарейсов, прибывающих на Кубань. Потемкина предложила проверить, не будут ли зафиксированы ввозные случаи коронавируса.

Врач также напомнила, что с 23 мая после падения суточного прироста заболевших в регионе введен ряд послаблений. Краснодарский край вышел на первый этап ослабления профилактических ограничений, но, по словам Потемкиной, к переходу на второй этап еще не готов.

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После продления карантина на Кубани остается закрытым межмуниципальное движение, сохраняются пропускной и масочный режимы, ограничения на въезд в регион. Закрыты ТЦ, приостановлено бронирование в отелях и гостиницах.

При этом с 6 июня разрешено открыть набережные, парки, скверы и стадионы под открытым небом. Губернатор пояснил, что это позволит избежать скопления людей на улицах. Кроме того, Роспотребнадзор будет в индивидуальном порядке выдавать разрешения на открытие пляжей. С 8 июня смогут начать работу небольшие тренажерные залы с отдельным входом площадью до 300 кв. м и при загрузке не более 25%.

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Карантин на Кубани объявили 31 марта. С 23 мая часть ограничений сняли, в частности разрешили работу всех предприятий строительного комплекса и смежных отраслей, автосалонов, магазинов стройматериалов и непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м.

По последним данным регионального минздрава, в регионе выявили 4148 заболевших коронавирусной инфекцией.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Краснодарский край, карантин, Вениамин Кондратьев, коронавирус
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