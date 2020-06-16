Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 69,75 (-0,64) Quote, 16 июн, 14:03
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 79,04 (-0,1) Quote, 16 июн, 14:03
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста Общество, 00:47 В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем Политика, 00:27 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 00:16 Трамп запретил полиции применять удушающие приемы при задержании Общество, 00:07 Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными Финансы, 00:00 Минобороны разрешили проверить вакцину от COVID на военных-добровольцах Общество, 00:00 Эксперты увидели снижение интереса россиян к тренингам и просмотру кино Общество, 16 июн, 23:50 «Бавария» стала 30-кратным чемпионом Германии Спорт, 16 июн, 23:41 Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве Недвижимость, 16 июн, 23:36 В Москве за сутки умерли 48 человек с коронавирусом Общество, 16 июн, 23:05 Рособрнадзор не будет требовать от школьников сдавать ЕГЭ в масках Общество, 16 июн, 22:51 Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов Общество, 16 июн, 22:47 СМИ узнали о планах Прохорова закрыть арену Nassau Coliseum в Нью-Йорке Спорт, 16 июн, 22:44 Ветераны смогут посмотреть парад Победы с трибун без масок Общество, 16 июн, 22:33
Общество ,  
0 

Эксперты увидели снижение интереса россиян к тренингам и просмотру кино

Отмена режима самоизоляции привела к росту спроса на услуги салонов красоты, массажа, шоппинга, а также химчисток и других бытовых сервисов
Фото: Marcelo Endelli / Getty Images
Фото: Marcelo Endelli / Getty Images

После отмены режима самоизоляции россияне стали меньше смотреть кино в интернете и проходить тренинги, следует из данных исследования Wanta Group (есть у РБК).

По данным Wanta, во время режима самоизоляции уровень востребованности кино не по телевизору вырос до 78% (от всех опрошенных). Снижаться он начал лишь после 3 мая и на прошлой неделе, с 8 по 14 июня, составил уже 67%, сократившись на 11% относительно пикового значения.

РБК направил запросы в онлайн-кинотеатры Okko, Megogo, Ivi и TVzavr.

Меньше интересоваться россияне стали и тренингами. Популярность этого вида досуга, а также обучения и курсов в первые три недели самоизоляции выросла до 44%, однако затем начала постепенно падать и на прошлой неделе составила уже 32%.

Онлайн-ретейлеры зафиксировали рост продаж одежды для офиса
Общество
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

На 9% по сравнению с пиком во время «домашнего» режима снизился после отмены самоизоляции и интерес к спортивным тренировкам — с 74 до 65%. Популярность конференций и круглых столов, ставших более востребованными при временном переходе россиян на удаленную работу, с 38 упала до 24%.

На неделе с 8 по 14 июня рост востребованности показали услуги, недоступные во время самоизоляции. Шопинг привлек на 26 п.п. больше респондентов, чем в конце марта — 55% против 29%, услуги салонов красоты, массажа и спа-салонов привлекли на 21% больше респондентов, чем в начале самоизоляции (26% против 5%), доля желающих получить бытовые услуги, такие как химчистки и ремонт, выросла на 10 п.п.

В Минкомсвязи оценили самоизоляцию словами «народ ломанулся в интернет»
Технологии и медиа
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В разгар самоизоляции 15 апреля замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что аудитория сайтов средств массовой информации в марте 2020 года увеличилась на 100 млн человек. «Для индустрии хорошим показателем явилось то, что, оставшись дома, народ ломанулся в интернет, причем ломанулся туда со страшной силой», — сказал он тогда. Замминистра отметил, что рост посещаемости новостных сайтов связан с тем, что на них стали заходить те, кто раньше предпочитал покупать бумажные газеты, но теперь лишился этой возможности.

Самыми популярными в русскоязычных социальных медиа онлайн-кинотеатрами во время самоизоляции стали Netflix, «Кинопоиск HD» и Okko, подсчитали в Brand Analitycs. При составлении рейтинга компания проанализировала 2,5 млрд русскоязычных сообщений в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Facebook, Twitter, «Мой мир», «МирТесен», видеохостингах YouTube и Vimeo, а также в блогах, форумах, сайтах отзывов, мессенджерах и в комментариях к новостным статьям.

Американский онлайн-кинотеатр Netflix вышел тогда в лидеры с почти двукратным отрывом. За месяц русскоязычные пользователи упомянули его в своих постах и комментариях 209,2 тыс. раз. При этом, как отмечают в Brand Analitycs, подписка на этот сервис дороже, чем на российские онлайн-кинотеатры, а в России пользователям доступно только 10–15% от контента из-за особенностей лицензионных соглашений.

На втором месте оказался «Кинопоиск HD», который за месяц упомянули 117,6 тыс. раз. Это онлайн-кинотеатр одноименного русскоязычного интернет-сервиса о кино, принадлежащего «Яндексу». Третье место в рейтинге занял проект компании Rambler — онлайн-кинотеатр Okko. Его пользователи соцмедиа упомянули 96,6 тыс. раз.

Авторы: Виктория Полякова, Ирина Парфентьева, Владислав Гордеев
Теги: онлайн, услуги, статистика
Материалы по теме
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
Общество
Россияне на самоизоляции принялись покупать водку в большой таре
Общество
Россияне назвали размер «подушки безопасности» для финансовых трудностей
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter