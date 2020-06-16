Эксперты увидели снижение интереса россиян к тренингам и просмотру кино

На 9% по сравнению с пиком во время «домашнего» режима снизился после отмены самоизоляции и интерес к спортивным тренировкам — с 74 до 65%. Популярность конференций и круглых столов, ставших более востребованными при временном переходе россиян на удаленную работу, с 38 упала до 24%.

На неделе с 8 по 14 июня рост востребованности показали услуги, недоступные во время самоизоляции. Шопинг привлек на 26 п.п. больше респондентов, чем в конце марта — 55% против 29%, услуги салонов красоты, массажа и спа-салонов привлекли на 21% больше респондентов, чем в начале самоизоляции (26% против 5%), доля желающих получить бытовые услуги, такие как химчистки и ремонт, выросла на 10 п.п.

В разгар самоизоляции 15 апреля замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что аудитория сайтов средств массовой информации в марте 2020 года увеличилась на 100 млн человек. «Для индустрии хорошим показателем явилось то, что, оставшись дома, народ ломанулся в интернет, причем ломанулся туда со страшной силой», — сказал он тогда. Замминистра отметил, что рост посещаемости новостных сайтов связан с тем, что на них стали заходить те, кто раньше предпочитал покупать бумажные газеты, но теперь лишился этой возможности.

Самыми популярными в русскоязычных социальных медиа онлайн-кинотеатрами во время самоизоляции стали Netflix, «Кинопоиск HD» и Okko, подсчитали в Brand Analitycs. При составлении рейтинга компания проанализировала 2,5 млрд русскоязычных сообщений в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Facebook, Twitter, «Мой мир», «МирТесен», видеохостингах YouTube и Vimeo, а также в блогах, форумах, сайтах отзывов, мессенджерах и в комментариях к новостным статьям.



Американский онлайн-кинотеатр Netflix вышел тогда в лидеры с почти двукратным отрывом. За месяц русскоязычные пользователи упомянули его в своих постах и комментариях 209,2 тыс. раз. При этом, как отмечают в Brand Analitycs, подписка на этот сервис дороже, чем на российские онлайн-кинотеатры, а в России пользователям доступно только 10–15% от контента из-за особенностей лицензионных соглашений.

На втором месте оказался «Кинопоиск HD», который за месяц упомянули 117,6 тыс. раз. Это онлайн-кинотеатр одноименного русскоязычного интернет-сервиса о кино, принадлежащего «Яндексу». Третье место в рейтинге занял проект компании Rambler — онлайн-кинотеатр Okko. Его пользователи соцмедиа упомянули 96,6 тыс. раз.